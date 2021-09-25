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Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет
Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет
Среди новых глобальных вызовов - намерение отдельных государств милитаризировать интернет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:46
2021-09-25T21:46
2021-09-25T21:46
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Среди новых глобальных вызовов - намерение отдельных государств милитаризировать интернет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать "Интернет", развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности", - сказал Лавров."Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", - добавил он.
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в мире, интернет, оон, сергей лавров, россия
Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет
Лавров назвал глобальным вызовом намерение отдельных стран милитаризировать интернет