https://ria.ru/20210925/internet-1751820725.html

Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет

Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет

Среди новых глобальных вызовов - намерение отдельных государств милитаризировать интернет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T21:46

2021-09-25T21:46

2021-09-25T21:46

в мире

интернет

оон

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814170_1062:0:3072:1131_1920x0_80_0_0_7c4be9b87a0eb424654d7d6c51826cd5.jpg

ООН, 25 сен - РИА Новости. Среди новых глобальных вызовов - намерение отдельных государств милитаризировать интернет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать "Интернет", развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности", - сказал Лавров."Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", - добавил он.

https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, интернет, оон, сергей лавров, россия