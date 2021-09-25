Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/internet-1751820725.html
Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет
Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет
Среди новых глобальных вызовов - намерение отдельных государств милитаризировать интернет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:46
2021-09-25T21:46
в мире
интернет
оон
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751814170_1062:0:3072:1131_1920x0_80_0_0_7c4be9b87a0eb424654d7d6c51826cd5.jpg
ООН, 25 сен - РИА Новости. Среди новых глобальных вызовов - намерение отдельных государств милитаризировать интернет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать "Интернет", развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности", - сказал Лавров."Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", - добавил он.
https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751816136_0:0:2788:2091_1920x0_80_0_0_712ad11e2f3738e762442996bc6b1721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, интернет, оон, сергей лавров, россия
21:46 25.09.2021
 
Лавров назвал вызовом намерение некоторых стран милитаризировать интернет

Лавров назвал глобальным вызовом намерение отдельных стран милитаризировать интернет

© AP Photo / Mary AltafferМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед журналистами во время пресс-конференции на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед журналистами во время пресс-конференции на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ООН, 25 сен - РИА Новости. Среди новых глобальных вызовов - намерение отдельных государств милитаризировать интернет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать "Интернет", развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечения международной информационной безопасности", - сказал Лавров.
"Здесь тоже критерием должны быть не чьи-то "специальные правила", а универсальные договоренности, позволяющие транспарентно, с опорой на факты, рассматривать любые озабоченности. На это нацелены наши инициативы о выработке единых норм ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ и о подготовке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью", - добавил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи глав МИД пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 19:18Захват власти в Афганистане талибами
США вышли из Афганистана, не задумываясь о последствиях, заявил Лавров
 
В миреИнтернетООНСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния