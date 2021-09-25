https://ria.ru/20210925/inflyatsiya-1751792526.html

Путин потребовал снизить инфляцию

Путин потребовал снизить инфляцию - РИА Новости, 25.09.2021

Путин потребовал снизить инфляцию

Инфляция в России выше прогноза, по разным оценкам, она будет около 6%, нужно ее снижать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:54

2021-09-25T17:54

2021-09-25T18:15

выборы в государственную думу

экономика

владимир путин

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751786955_524:443:3377:2048_1920x0_80_0_0_6d6d2fd14a750cd15a6513c8cb7d6384.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Инфляция в России выше прогноза, по разным оценкам, она будет около 6%, нужно ее снижать, заявил президент РФ Владимир Путин."Как бы ни было велико наше желание потратить, но мы должны иметь в виду, что увеличение этих трат так или иначе сказывается на макроэкономике и прежде всего сказывается на инфляции. Вот сейчас она у нас выше прогноза, по разным оценкам, она будет чуть повыше, где-то в районе около 6%, чуть меньше, чуть больше. Но это не прогнозные значения, они у нас меньше. Нам нужно туда вот, дальше снижать, как это было совсем недавно", - сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в ГД.Иначе, добавил он, "нет смысла в реализации многих из наших проектов, поскольку это будет негативно отражаться и на промышленности, и для людей это будет тяжело, да и отчасти даже бессмысленно некоторые мероприятия проводить, если мы будем жить в условиях высокой инфляции".

https://ria.ru/20210925/putin-1751792438.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владимир путин, россия, госдума рф