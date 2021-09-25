17:54 25.09.2021 (обновлено: 18:15 25.09.2021)
Путин потребовал снизить инфляцию
Путин, инфляция в России выше прогноза, нужно ее снижать
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Государственную Думу РФ восьмого созыва
НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Инфляция в России выше прогноза, по разным оценкам, она будет около 6%, нужно ее снижать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как бы ни было велико наше желание потратить, но мы должны иметь в виду, что увеличение этих трат так или иначе сказывается на макроэкономике и прежде всего сказывается на инфляции. Вот сейчас она у нас выше прогноза, по разным оценкам, она будет чуть повыше, где-то в районе около 6%, чуть меньше, чуть больше. Но это не прогнозные значения, они у нас меньше. Нам нужно туда вот, дальше снижать, как это было совсем недавно", - сказал Путин на встрече с руководством политических партий, прошедших в ГД.
Иначе, добавил он, "нет смысла в реализации многих из наших проектов, поскольку это будет негативно отражаться и на промышленности, и для людей это будет тяжело, да и отчасти даже бессмысленно некоторые мероприятия проводить, если мы будем жить в условиях высокой инфляции".
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