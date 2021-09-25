https://ria.ru/20210925/gubernatory-1751805136.html

Путин призвал избранных губернаторов к прямому взаимодействию с людьми

Путин призвал избранных губернаторов к прямому взаимодействию с людьми - РИА Новости, 25.09.2021

Путин призвал избранных губернаторов к прямому взаимодействию с людьми

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ сообщил, что им нужно быть в контакте с людьми, советоваться, получать предложения, РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:16

2021-09-25T19:16

2021-09-25T19:16

политика

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ сообщил, что им нужно быть в контакте с людьми, советоваться, получать предложения, найти форму прямого взаимодействия с местными жителями.По его словам, при работе с жителями очень важно не только подробно рассказывать о сделанном, но и вовлекать как можно больше людей в реализацию значимых проектов."Укреплять взаимодействие институтами гражданского общества. И вам самим и вашим подчинённым, вашим командам - всем, кто отвечает за определённые направления работы, нужно быть в постоянном контакте с людьми, советоваться с ними, чтобы знать их мнение, слышать, учитывать их предложения, самим без посредников получат обратную связь", - сообщил Путин.По его словам, конечно, это отличается от предвыборной ситуации. "Все это понятно, и тем не менее, нужно найти формы прямого взаимодействия с людьми. Политики и управленцы достигают успеха, если действуют открыто, искренне и компетентно", - сказал Путин, выразив уверенность, что такие качества есть у присутствующих на встрече.Он пожелал всем достойных и значимых результатов в предстоящей работе.По его словам, самое главное - всегда помнить, что государственная служба - это в первую очередь служение."Это служение людям, которые доверили вам такое высокое положение и рассчитывают на вашу эффективную работу", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20210925/putin-1751798040.html

https://ria.ru/20210925/kontrol-1751798840.html

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политика, владимир путин, россия