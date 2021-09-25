https://ria.ru/20210925/gosduma-1751779875.html

Путин отметил возросшую роль Госдумы

Путин отметил возросшую роль Госдумы - РИА Новости, 25.09.2021

Путин отметил возросшую роль Госдумы

Президент России Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями заявил, что впереди ждет напряженная повседневная работа, роль нижней... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:25

2021-09-25T16:25

2021-09-25T17:14

политика

владимир путин

госдума рф

россия

выборы в государственную думу

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями заявил, что впереди ждет напряженная повседневная работа, роль нижней палаты парламента существенно возросла, ответственность также повысилась."Впереди напряженная повседневная работа на благо России и ее граждан. Отмечу, что роль Государственной Думы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла. Существенно выше стала и ответственность в этой связи депутатского корпуса", - сказал Путин.Он отметил, что речь идет в первую очередь о реализации тех обязательств, которые партии взяли на себя в ходе выборной кампании.

https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html

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политика, владимир путин, госдума рф, россия