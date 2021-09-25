Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/golosovanie-1751799100.html
Мир движется к онлайн-голосованию, заявил Медведев
Мир движется к онлайн-голосованию, заявил Медведев - РИА Новости, 25.09.2021
Мир движется к онлайн-голосованию, заявил Медведев
Весь мир движется к электронному голосованию, рано или поздно оно перейдёт полностью в электронную форму в России, заявил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T18:33
2021-09-25T18:36
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
дмитрий медведев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747091172_0:53:2930:1701_1920x0_80_0_0_02d047b9b3297fada369f5129a34d9e9.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Весь мир движется к электронному голосованию, рано или поздно оно перейдёт полностью в электронную форму в России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."В любом случае, все лучшее, что было получено в результате вот этих новых технологий, оно должно остаться в будущем. Это веление времени, и уверен, что здесь мы сможем совместно отработать самые лучшие подходы", - сказал Медведев на встрече президента России Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в ГД, говоря об электронном голосовании.
https://ria.ru/20210924/vybory-1751592087.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747091172_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_f5ab47fbf54e58fa342dc487778df1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, россия
18:33 25.09.2021 (обновлено: 18:36 25.09.2021)
 
Мир движется к онлайн-голосованию, заявил Медведев

Медведев: мир движется к онлайн-голосованию, рано или поздно Россия перейдет на него

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Весь мир движется к электронному голосованию, рано или поздно оно перейдёт полностью в электронную форму в России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нет никаких сомнений - весь мир движется к электронному голосованию, ход времени, развитие новых технологий не остановить, рано или поздно голосование практически полностью перейдет в электронную форму, особенно в таких больших, очень сложных странах, как Российская Федерация", - сказал Медведев на встрече президента России Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
"В любом случае, все лучшее, что было получено в результате вот этих новых технологий, оно должно остаться в будущем. Это веление времени, и уверен, что здесь мы сможем совместно отработать самые лучшие подходы", - сказал Медведев на встрече президента России Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в ГД, говоря об электронном голосовании.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 11:50Выборы в Государственную думу
Онлайн-выборы востребованы основной электоральной группой, заявили в ЦИК
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий МедведевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния