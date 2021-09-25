18:33 25.09.2021 (обновлено: 18:36 25.09.2021)
Мир движется к онлайн-голосованию, заявил Медведев
Медведев: мир движется к онлайн-голосованию, рано или поздно Россия перейдет на него
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Весь мир движется к электронному голосованию, рано или поздно оно перейдёт полностью в электронную форму в России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Нет никаких сомнений - весь мир движется к электронному голосованию, ход времени, развитие новых технологий не остановить, рано или поздно голосование практически полностью перейдет в электронную форму, особенно в таких больших, очень сложных странах, как Российская Федерация", - сказал Медведев на встрече президента России Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в Госдуму.
"В любом случае, все лучшее, что было получено в результате вот этих новых технологий, оно должно остаться в будущем. Это веление времени, и уверен, что здесь мы сможем совместно отработать самые лучшие подходы", - сказал Медведев на встрече президента России Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в ГД, говоря об электронном голосовании.