https://ria.ru/20210925/golosovanie-1751799100.html

Мир движется к онлайн-голосованию, заявил Медведев

Мир движется к онлайн-голосованию, заявил Медведев - РИА Новости, 25.09.2021

Мир движется к онлайн-голосованию, заявил Медведев

Весь мир движется к электронному голосованию, рано или поздно оно перейдёт полностью в электронную форму в России, заявил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:33

2021-09-25T18:33

2021-09-25T18:36

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

единая россия

госдума рф

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Весь мир движется к электронному голосованию, рано или поздно оно перейдёт полностью в электронную форму в России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."В любом случае, все лучшее, что было получено в результате вот этих новых технологий, оно должно остаться в будущем. Это веление времени, и уверен, что здесь мы сможем совместно отработать самые лучшие подходы", - сказал Медведев на встрече президента России Владимира Путина с руководством политических партий, прошедших в ГД, говоря об электронном голосовании.

https://ria.ru/20210924/vybory-1751592087.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев, россия