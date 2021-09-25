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Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Гоа после открытия сообщения

Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Гоа после открытия сообщения - РИА Новости, 25.09.2021

Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Гоа после открытия сообщения

Высокого туристического потока из России в индийский Гоа до существенного спада волны COVID-19 не ожидается, заявила журналистам исполнительный директор... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T00:40

2021-09-25T00:40

2021-09-25T00:40

туризм

индия

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новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

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туризм

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ТОБОЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Высокого туристического потока из России в индийский Гоа до существенного спада волны COVID-19 не ожидается, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Оперштаб в среду сообщил о том, что Россия с 5 октября 2021 года возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Испанию (на Тенерифе), Индию (в Гоа), Киргизию, Бахрейн, ОАЭ и Японию."Гоа открыт для туристов, и туда с 5 октября разрешили авиасообщение, но пока нет полетных программ, и сложно сказать, будет ли востребовано направление", – отметила Ломидзе."Но, с другой стороны, индийский штамм (коронавируса – ред.) у всех сидит в голове, поэтому даже те, кто любит Индию и ждал ее открытия, пока воздержится. Так что я не уверена, что туда будут масштабные полетные программы, особенно с учетом ограничений – не больше двух раз в неделю на взаимной основе. И вряд ли это будет какой-то существенный туристический поток", – продолжила она.Комментируя возможные сроки запуска полетных программ из России в Гоа, Ломидзе сказала, что подобная информация может появиться не раньше середины октября.

https://ria.ru/20210924/malta-1751577641.html

https://ria.ru/20210922/aviasoobschenie-1751376480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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