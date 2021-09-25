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Туризм
https://ria.ru/20210925/goa-1751667091.html
Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Гоа после открытия сообщения
Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Гоа после открытия сообщения - РИА Новости, 25.09.2021
Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Гоа после открытия сообщения
Высокого туристического потока из России в индийский Гоа до существенного спада волны COVID-19 не ожидается, заявила журналистам исполнительный директор... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T00:40
2021-09-25T00:40
туризм
индия
гоа
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
майя ломидзе
туристы
туризм
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ТОБОЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Высокого туристического потока из России в индийский Гоа до существенного спада волны COVID-19 не ожидается, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Оперштаб в среду сообщил о том, что Россия с 5 октября 2021 года возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Испанию (на Тенерифе), Индию (в Гоа), Киргизию, Бахрейн, ОАЭ и Японию."Гоа открыт для туристов, и туда с 5 октября разрешили авиасообщение, но пока нет полетных программ, и сложно сказать, будет ли востребовано направление", – отметила Ломидзе."Но, с другой стороны, индийский штамм (коронавируса – ред.) у всех сидит в голове, поэтому даже те, кто любит Индию и ждал ее открытия, пока воздержится. Так что я не уверена, что туда будут масштабные полетные программы, особенно с учетом ограничений – не больше двух раз в неделю на взаимной основе. И вряд ли это будет какой-то существенный туристический поток", – продолжила она.Комментируя возможные сроки запуска полетных программ из России в Гоа, Ломидзе сказала, что подобная информация может появиться не раньше середины октября.
https://ria.ru/20210924/malta-1751577641.html
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индия, гоа, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, бахрейн, узбекистан, россия
00:40 25.09.2021
 
Эксперты рассказали, поедут ли туристы на Гоа после открытия сообщения

АТОР: высокого турпотока из РФ в Гоа до существенного спада волны COVID не ожидается

© AP Photo / Rajesh Kumar SinghТуристы на пляже Бага в Гоа, Индия
Туристы на пляже Бага в Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Читать ria.ru в
ТОБОЛЬСК, 25 сен – РИА Новости. Высокого туристического потока из России в индийский Гоа до существенного спада волны COVID-19 не ожидается, заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Оперштаб в среду сообщил о том, что Россия с 5 октября 2021 года возобновляет авиасообщение на взаимной основе с Данией, Джибути, Перу, ЮАР и Новой Зеландией. Расширяется выбор пунктов назначения и количество рейсов в Узбекистан, Испанию (на Тенерифе), Индию (в Гоа), Киргизию, Бахрейн, ОАЭ и Японию.
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"Гоа открыт для туристов, и туда с 5 октября разрешили авиасообщение, но пока нет полетных программ, и сложно сказать, будет ли востребовано направление", – отметила Ломидзе.
"Но, с другой стороны, индийский штамм (коронавируса – ред.) у всех сидит в голове, поэтому даже те, кто любит Индию и ждал ее открытия, пока воздержится. Так что я не уверена, что туда будут масштабные полетные программы, особенно с учетом ограничений – не больше двух раз в неделю на взаимной основе. И вряд ли это будет какой-то существенный туристический поток", – продолжила она.
Комментируя возможные сроки запуска полетных программ из России в Гоа, Ломидзе сказала, что подобная информация может появиться не раньше середины октября.
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ТуризмИндияГоаНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Майя ЛомидзетуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететьБахрейнУзбекистанРоссия
 
 
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