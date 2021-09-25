https://ria.ru/20210925/finansy-1751787931.html

Талибы оценили решение США возобновить финансовые операции, сообщили СМИ

Талибы оценили решение США возобновить финансовые операции, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2021

Талибы оценили решение США возобновить финансовые операции, сообщили СМИ

"Талибан"* приветствует решение властей США возобновить финансовые операции, связанные с гуманитарной помощью, с новыми властями Афганистана, сообщает телеканал РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:19

2021-09-25T17:19

2021-09-25T19:22

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. "Талибан"* приветствует решение властей США возобновить финансовые операции, связанные с гуманитарной помощью, с новыми властями Афганистана, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на МИД Афганистана.Ранее министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани"* для облегчения гуманитарных нужд афганцев."Мы приветствуем решение Вашингтона разрешить Всемирному банку оказывать гуманитарную и продовольственную помощь афганскому народу. Мы надеемся, что все страны и организации продолжат укреплять отношения с Кабулом и оказывать помощь афганцам", - приводит телеканал заявление МИД Афганистана.Ранее представитель талибов Сухейль Шахин заявил РИА Новости, что новые власти призвали США разморозить зарубежные активы Афганистана, так как эти средства нужны для оказания гуманитарной помощи населению. Позже заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид сообщил РИА Новости, что талибы не получили ответа от США по данному вопросу.После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов в исламской республике. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751771244.html

https://ria.ru/20210925/bezhentsy-1751744957.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, всемирный банк, евросоюз, россия, сухейль шахин