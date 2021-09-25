Концерт Башмета и Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке
Концерт Юрия Башмета и Павла Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Новой Третьяковке откроется четвертый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", серию концертов начнут альтист и дирижер Юрий Башмет, ансамбль "Солисты Москвы" и скрипач Павел Милюков.
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Юрий Башмет
"Особенностью "Т фестиваля", который организован совместно с галереей "Триумф", является заложенная в него концепция слияния музыки и визуального искусства: концерты фестиваля проходят в музейных залах в окружении шедевров XX века, — отмечают в пресс-службе Третьяковки. — Каждый концерт — редкая возможность в уединении посетить экспозицию и выставки музея"
На выступлении 25 сентября прозвучат "Две народные норвежские мелодии" для струнных Эдварда Грига. Публике представят нордический, но веселый звукоряд. Это "В народном духе" и "Хоровод коров и крестьянский танец", для которых характерны пасторальность и бойкость, мягкость и озорство музыки.
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Открытие "Т Фестиваля"
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Открытие "Т Фестиваля"
Затем — Концерт № 5 ля мажор "Alla Turca" для скрипки с оркестром Моцарта, который был одним из любимых авторов Грига. Интересно, что ориентальных элементов в этой музыке нет: она по-моцартовски изящна и энергична.
После прозвучит "Refleсtions" для скрипки, альта и струнного оркестра Райхельсона (солисты — Павел Милюков и Юрий Башмет). Это пьеса, написанная в 2003 году и впервые исполненная в Гонконге. Меланхоличная, с флером ностальгии и холодноватой лирикой, но в то же время эмоциональная и чувственная.
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Открытие "Т Фестиваля"
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Открытие "Т Фестиваля"
В финале представят знаменитую струнную Серенаду Чайковского.
"Безыскусная лирика, привлекавшая Чайковского в музыке норвежского коллеги, отличает и его собственную "Серенаду", несомненная фольклорность материала тоже вызывает в памяти композиторские установки Грига", — отмечают в пресс-службе фестиваля.
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Открытие "Т Фестиваля"
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Открытие "Т Фестиваля"
"Т Фестиваль" продлится до декабря: в программе выступления Дмитрия Маслеева, Аниелло Дезидерио, Рудольфа Бухбиндера и других. Трансляция концертов будет также доступна онлайн.
Кроме того, в декабре состоится первый концерт фестиваля в Италии в Пьетрасанте, городе искусств, пронизанном наследием Микеланджело Буонаротти.