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Концерт Башмета и Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке

Концерт Башмета и Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке - РИА Новости, 25.09.2021

Концерт Башмета и Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке

В Новой Третьяковке откроется четвертый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", серию концертов начнут альтист и дирижер Юрий Башмет,... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T07:20

2021-09-25T07:20

2021-09-25T07:20

юрий башмет

солисты москвы

культура

третьяковская галерея

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новая третьяковская галерея

музыка

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Новой Третьяковке откроется четвертый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", серию концертов начнут альтист и дирижер Юрий Башмет, ансамбль "Солисты Москвы" и скрипач Павел Милюков.На выступлении 25 сентября прозвучат "Две народные норвежские мелодии" для струнных Эдварда Грига. Публике представят нордический, но веселый звукоряд. Это "В народном духе" и "Хоровод коров и крестьянский танец", для которых характерны пасторальность и бойкость, мягкость и озорство музыки.Затем — Концерт № 5 ля мажор "Alla Turca" для скрипки с оркестром Моцарта, который был одним из любимых авторов Грига. Интересно, что ориентальных элементов в этой музыке нет: она по-моцартовски изящна и энергична.После прозвучит "Refleсtions" для скрипки, альта и струнного оркестра Райхельсона (солисты — Павел Милюков и Юрий Башмет). Это пьеса, написанная в 2003 году и впервые исполненная в Гонконге. Меланхоличная, с флером ностальгии и холодноватой лирикой, но в то же время эмоциональная и чувственная.В финале представят знаменитую струнную Серенаду Чайковского."Т Фестиваль" продлится до декабря: в программе выступления Дмитрия Маслеева, Аниелло Дезидерио, Рудольфа Бухбиндера и других. Трансляция концертов будет также доступна онлайн.Кроме того, в декабре состоится первый концерт фестиваля в Италии в Пьетрасанте, городе искусств, пронизанном наследием Микеланджело Буонаротти.

https://ria.ru/20210921/vystavka-1750353027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий башмет, солисты москвы, третьяковская галерея, музеи, новая третьяковская галерея, музыка