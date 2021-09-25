Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210925/festival-1751697688.html
Концерт Башмета и Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке
Концерт Башмета и Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке - РИА Новости, 25.09.2021
Концерт Башмета и Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке
В Новой Третьяковке откроется четвертый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", серию концертов начнут альтист и дирижер Юрий Башмет,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T07:20
2021-09-25T07:20
юрий башмет
солисты москвы
культура
третьяковская галерея
музеи
новая третьяковская галерея
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751685044_0:223:3245:2048_1920x0_80_0_0_48bc2f1b7429630e446ece8e4300133a.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Новой Третьяковке откроется четвертый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", серию концертов начнут альтист и дирижер Юрий Башмет, ансамбль "Солисты Москвы" и скрипач Павел Милюков.На выступлении 25 сентября прозвучат "Две народные норвежские мелодии" для струнных Эдварда Грига. Публике представят нордический, но веселый звукоряд. Это "В народном духе" и "Хоровод коров и крестьянский танец", для которых характерны пасторальность и бойкость, мягкость и озорство музыки.Затем — Концерт № 5 ля мажор "Alla Turca" для скрипки с оркестром Моцарта, который был одним из любимых авторов Грига. Интересно, что ориентальных элементов в этой музыке нет: она по-моцартовски изящна и энергична.После прозвучит "Refleсtions" для скрипки, альта и струнного оркестра Райхельсона (солисты — Павел Милюков и Юрий Башмет). Это пьеса, написанная в 2003 году и впервые исполненная в Гонконге. Меланхоличная, с флером ностальгии и холодноватой лирикой, но в то же время эмоциональная и чувственная.В финале представят знаменитую струнную Серенаду Чайковского."Т Фестиваль" продлится до декабря: в программе выступления Дмитрия Маслеева, Аниелло Дезидерио, Рудольфа Бухбиндера и других. Трансляция концертов будет также доступна онлайн.Кроме того, в декабре состоится первый концерт фестиваля в Италии в Пьетрасанте, городе искусств, пронизанном наследием Микеланджело Буонаротти.
https://ria.ru/20210921/vystavka-1750353027.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751685044_186:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_0bc9c8f3d7f3d4589cc9458e2dcc1f75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий башмет, солисты москвы, третьяковская галерея, музеи, новая третьяковская галерея, музыка
07:20 25.09.2021
 
Концерт Башмета и Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке

Концерт Юрия Башмета и Павла Милюкова откроет "Т Фестиваль" в Третьяковке

© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Камерный ансамбль "Солисты Москвы"
Камерный ансамбль Солисты Москвы
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Новой Третьяковке откроется четвертый сезон международного фестиваля камерной музыки "Т Фестиваль", серию концертов начнут альтист и дирижер Юрий Башмет, ансамбль "Солисты Москвы" и скрипач Павел Милюков.
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Юрий Башмет
Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Юрий Башмет
"Особенностью "Т фестиваля", который организован совместно с галереей "Триумф", является заложенная в него концепция слияния музыки и визуального искусства: концерты фестиваля проходят в музейных залах в окружении шедевров XX века, — отмечают в пресс-службе Третьяковки. — Каждый концерт — редкая возможность в уединении посетить экспозицию и выставки музея"
На выступлении 25 сентября прозвучат "Две народные норвежские мелодии" для струнных Эдварда Грига. Публике представят нордический, но веселый звукоряд. Это "В народном духе" и "Хоровод коров и крестьянский танец", для которых характерны пасторальность и бойкость, мягкость и озорство музыки.
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Открытие "Т Фестиваля"
Открытие Т Фестиваля
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Открытие "Т Фестиваля"
Затем — Концерт № 5 ля мажор "Alla Turca" для скрипки с оркестром Моцарта, который был одним из любимых авторов Грига. Интересно, что ориентальных элементов в этой музыке нет: она по-моцартовски изящна и энергична.
После прозвучит "Refleсtions" для скрипки, альта и струнного оркестра Райхельсона (солисты — Павел Милюков и Юрий Башмет). Это пьеса, написанная в 2003 году и впервые исполненная в Гонконге. Меланхоличная, с флером ностальгии и холодноватой лирикой, но в то же время эмоциональная и чувственная.
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Открытие "Т Фестиваля"
Открытие Т Фестиваля
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Открытие "Т Фестиваля"
В финале представят знаменитую струнную Серенаду Чайковского.
"Безыскусная лирика, привлекавшая Чайковского в музыке норвежского коллеги, отличает и его собственную "Серенаду", несомненная фольклорность материала тоже вызывает в памяти композиторские установки Грига", — отмечают в пресс-службе фестиваля.
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"Открытие "Т Фестиваля"
Открытие Т Фестиваля
© Фото предоставлено пресс-службой "Т Фестиваля"
Открытие "Т Фестиваля"
"Т Фестиваль" продлится до декабря: в программе выступления Дмитрия Маслеева, Аниелло Дезидерио, Рудольфа Бухбиндера и других. Трансляция концертов будет также доступна онлайн.
Кроме того, в декабре состоится первый концерт фестиваля в Италии в Пьетрасанте, городе искусств, пронизанном наследием Микеланджело Буонаротти.
Посетители у работы Элизабет Луизы Виже-Лебрен Портрет Антуанетты Элизабер дАгессо, графини де Сегюр (1785 г.) - экспонат выставки Франция и Россия. Десять веков вместе в выставочном зале Успенской звонницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 08:00Культура
Цари и короли. Какие секреты России и Франции открывают Музеи Кремля
 
КультураЮрий БашметСолисты МосквыТретьяковская галереяМузеиНовая Третьяковская галереяМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
11:56При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ
11:53Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния