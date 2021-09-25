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Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортера рабочих
Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортера рабочих - РИА Новости, 25.09.2021
Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортера рабочих
Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов, вернуть людей можно, только изменив стратегический курс развития государства, заявил сопредседатель партии... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T22:19
2021-09-25T22:19
украина
евросоюз
верховная рада украины
юрий бойко
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов, вернуть людей можно, только изменив стратегический курс развития государства, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко."Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт - 18 млрд (долларов - ред.), а наши заробитчане (граждане, уехавшие на заработки за рубеж - ред.) только официальных переводов в 2020 году сделали на 12 млрд. Мы превратились в страну-экспортера трудовых ресурсов. Не товаров, которые производим у нас, а люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция. Это свидетельство падения нашей промышленности, и над этим надо работать", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.Он добавил, что 2018-2020 годах уехавшие на заработки переводили в Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов в год, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ - ред.) в этот период составили 3,2 миллиарда долларов ежегодно. По его словам, экспорт сырья и трудовых ресурсов - это признак бедной страны. Необходимо увеличивать привлечение ПИИ и экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью."По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. И это на фоне эпидемии коронавируса … Большинство медиков, которые остаются в нашей стране, - пенсионного и предпенсионного возраста. И если уже сегодня не принять экстренных мер, то скоро нас просто некому будет лечить … Вернуть их можно, только изменив стратегический курс развития государства. Подчинив все остальные направления плану восстановления мира и развития экономики, мы сможем сделать Украину страной, в которую возвращаются, а не из которой уезжают", - подчеркнул политик.
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украина, евросоюз, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
22:19 25.09.2021
 
Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортера рабочих

Депутат Верховной Рады Бойко: Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2018
Депутат Юрий Бойко выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов, вернуть людей можно, только изменив стратегический курс развития государства, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко.
"Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт - 18 млрд (долларов - ред.), а наши заробитчане (граждане, уехавшие на заработки за рубеж - ред.) только официальных переводов в 2020 году сделали на 12 млрд. Мы превратились в страну-экспортера трудовых ресурсов. Не товаров, которые производим у нас, а люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция. Это свидетельство падения нашей промышленности, и над этим надо работать", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.
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Он добавил, что 2018-2020 годах уехавшие на заработки переводили в Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов в год, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ - ред.) в этот период составили 3,2 миллиарда долларов ежегодно. По его словам, экспорт сырья и трудовых ресурсов - это признак бедной страны. Необходимо увеличивать привлечение ПИИ и экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью.
"По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. И это на фоне эпидемии коронавируса … Большинство медиков, которые остаются в нашей стране, - пенсионного и предпенсионного возраста. И если уже сегодня не принять экстренных мер, то скоро нас просто некому будет лечить … Вернуть их можно, только изменив стратегический курс развития государства. Подчинив все остальные направления плану восстановления мира и развития экономики, мы сможем сделать Украину страной, в которую возвращаются, а не из которой уезжают", - подчеркнул политик.
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