https://ria.ru/20210925/eksporter-1751822543.html

Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортера рабочих

Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортера рабочих - РИА Новости, 25.09.2021

Депутат Рады заявил, что Украина превратилась в экспортера рабочих

Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов, вернуть людей можно, только изменив стратегический курс развития государства, заявил сопредседатель партии... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T22:19

2021-09-25T22:19

2021-09-25T22:19

украина

евросоюз

верховная рада украины

юрий бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Украина превратилась в экспортера трудовых ресурсов, вернуть людей можно, только изменив стратегический курс развития государства, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко."Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт - 18 млрд (долларов - ред.), а наши заробитчане (граждане, уехавшие на заработки за рубеж - ред.) только официальных переводов в 2020 году сделали на 12 млрд. Мы превратились в страну-экспортера трудовых ресурсов. Не товаров, которые производим у нас, а люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция. Это свидетельство падения нашей промышленности, и над этим надо работать", - цитирует Бойко пресс-служба политсилы.Он добавил, что 2018-2020 годах уехавшие на заработки переводили в Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов в год, а прямые иностранные инвестиции (ПИИ - ред.) в этот период составили 3,2 миллиарда долларов ежегодно. По его словам, экспорт сырья и трудовых ресурсов - это признак бедной страны. Необходимо увеличивать привлечение ПИИ и экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью."По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. И это на фоне эпидемии коронавируса … Большинство медиков, которые остаются в нашей стране, - пенсионного и предпенсионного возраста. И если уже сегодня не принять экстренных мер, то скоро нас просто некому будет лечить … Вернуть их можно, только изменив стратегический курс развития государства. Подчинив все остальные направления плану восстановления мира и развития экономики, мы сможем сделать Украину страной, в которую возвращаются, а не из которой уезжают", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20210925/zakhvat-1751786783.html

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украина, евросоюз, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, россия