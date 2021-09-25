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Жириновский предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ и призыв

Жириновский предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ и призыв - РИА Новости, 25.09.2021

Жириновский предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ и призыв

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступающих в вузы Дальнего Востока, а также призыв в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:18

2021-09-25T17:18

2021-09-25T21:28

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступающих в вузы Дальнего Востока, а также призыв в армию в этом регионе."Дальний Восток. Создать министерство специальное по делам Востока. Оно там есть, но не так оно функционирует. Что там делать нужно? Безналоговая экономика … уведомительный порядок для бизнеса, стимул для переезда молодых – повышение в должности, в звании, повышение зарплаты, льготы для получения жилья, отменить ЕГЭ только там для поступающих в вузы Дальнего Востока, отменить призыв в армию только там", - заявил Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.Среди прочих инициатив, касающихся Дальнего Востока, политик предложил ускоренное предоставление российского гражданства – "сразу паспорт вручать во Владивостоке, но при условии, что будет жить там хотя бы 10 лет", расположить на Дальнем Востоке все колонии-поселения и детские дома. Более того, парламентарий предложил объединить 13 субъектов и создать "мощный Дальневосточный край".

https://ria.ru/20210925/ssylka-1751819073.html

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общество, владимир жириновский, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, госдума рф, лдпр