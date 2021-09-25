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Жириновский предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ и призыв
Жириновский предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ и призыв - РИА Новости, 25.09.2021
Жириновский предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ и призыв
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступающих в вузы Дальнего Востока, а также призыв в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:18
2021-09-25T21:28
общество
владимир жириновский
дальний восток
россия
владивосток
владимир путин
госдума рф
лдпр
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступающих в вузы Дальнего Востока, а также призыв в армию в этом регионе."Дальний Восток. Создать министерство специальное по делам Востока. Оно там есть, но не так оно функционирует. Что там делать нужно? Безналоговая экономика … уведомительный порядок для бизнеса, стимул для переезда молодых – повышение в должности, в звании, повышение зарплаты, льготы для получения жилья, отменить ЕГЭ только там для поступающих в вузы Дальнего Востока, отменить призыв в армию только там", - заявил Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.Среди прочих инициатив, касающихся Дальнего Востока, политик предложил ускоренное предоставление российского гражданства – "сразу паспорт вручать во Владивостоке, но при условии, что будет жить там хотя бы 10 лет", расположить на Дальнем Востоке все колонии-поселения и детские дома. Более того, парламентарий предложил объединить 13 субъектов и создать "мощный Дальневосточный край".
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общество, владимир жириновский, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, госдума рф, лдпр
17:18 25.09.2021 (обновлено: 21:28 25.09.2021)
 
Жириновский предложил отменить на Дальнем Востоке ЕГЭ и призыв

Жириновский предложил отменить ЕГЭ для поступающих в вузы Дальнего Востока

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с инициативой отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступающих в вузы Дальнего Востока, а также призыв в армию в этом регионе.
"Дальний Восток. Создать министерство специальное по делам Востока. Оно там есть, но не так оно функционирует. Что там делать нужно? Безналоговая экономика … уведомительный порядок для бизнеса, стимул для переезда молодых – повышение в должности, в звании, повышение зарплаты, льготы для получения жилья, отменить ЕГЭ только там для поступающих в вузы Дальнего Востока, отменить призыв в армию только там", - заявил Жириновский на встрече президента РФ Владимира Путина с руководством партий, прошедших в Госдуму.
Среди прочих инициатив, касающихся Дальнего Востока, политик предложил ускоренное предоставление российского гражданства – "сразу паспорт вручать во Владивостоке, но при условии, что будет жить там хотя бы 10 лет", расположить на Дальнем Востоке все колонии-поселения и детские дома. Более того, парламентарий предложил объединить 13 субъектов и создать "мощный Дальневосточный край".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 21:26
Жириновский предложил отправить Мару Багдасарян в ссылку
 
ОбществоВладимир ЖириновскийДальний ВостокРоссияВладивостокВладимир ПутинГосдума РФЛДПР
 
 
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