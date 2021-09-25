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https://ria.ru/20210925/donbass-1751739588.html
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 25.09.2021
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:05
2021-09-25T08:05
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 13 сентября украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново и Лозовое из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
https://ria.ru/20210919/donbass-1750767818.html
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в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:05 25.09.2021
 
В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о двух обстрелах из гранатометов и пулеметов со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
Последствия обстрелов в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что 13 сентября украинские силовики не открывали огонь по территории республики.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 11:56
ВСУ ставят знаки "Мины", чтобы миссия ОБСЕ не нашла технику, заявили в ЛНР
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Калиново и Лозовое из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 10:36
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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