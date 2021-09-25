https://ria.ru/20210925/dokhody-1751787437.html

Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов

Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов - РИА Новости, 25.09.2021

Путин назвал уровень доходов преподавателей одним из социальных приоритетов

Президент России Владимир Путин назвал доходы преподавателей одним из социальных приоритетов. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:17

2021-09-25T17:17

2021-09-25T17:17

образование - общество

владимир путин

госдума рф

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал доходы преподавателей одним из социальных приоритетов."Доходы преподавателей - это, безусловно, один из социальных приоритетов", - сказал он на встрече с прошедшими в Госдуму политическими партиями."Можно ли сравнивать это с доходами медиков? Ну, все можно сравнивать и нужно сравнивать. Все познается в сравнении. Только в период пандемии, конечно, и на преподавателей была нагрузка, но все-таки нагрузка, связанная с риском для собственного здоровья и для собственной жизни, у медиков все-таки была повыше, надо это признать. Поэтому государство шло на определенные выплаты", - добавил президент.

https://ria.ru/20210507/zarplata-1731373881.html

россия

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образование - общество, владимир путин, госдума рф, россия