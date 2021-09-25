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Религия
https://ria.ru/20210925/dokhody-1751778439.html
Митрополит Иларион рассказал об источниках доходов священнослужителей
Митрополит Иларион рассказал об источниках доходов священнослужителей - РИА Новости, 25.09.2021
Митрополит Иларион рассказал об источниках доходов священнослужителей
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священнослужители РПЦ не боятся... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:14
2021-09-25T16:14
религия
русская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
московский патриархат
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священнослужители РПЦ не боятся говорить об источниках доходов, так как они получены трудовым путем."Доходы священнослужителей - это не та тема, говорить о которой мы должны бояться, и мы не боимся говорить на эту тему - меня неоднократно спрашивали, я отвечал на эти вопросы: какой у меня доход, откуда он берется. Я рассказывал о гонорарах, которые я получаю за свои книги, и знаю, что многие священнослужители совершенно не стесняются говорить о своих доходах, потому что они получены трудовым путем", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.Нездоровый ажиотаж, который возникает вокруг темы доходов церкви, по его мнению, чаще всего связан с разного рода спекуляциями и разного рода клеветой в адрес церкви, которая распространяется как через традиционные СМИ, так и через Telegram-каналы. Последним митрополит призвал не доверять в силу их анонимности и отсутствия ответственности у их авторов.Ранее священник из Новочебоксарска Роман Степанов выложил на своем канале в YouTube "манифест", в котором призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ "покаяться" и написать декларации о своем доходе и имуществе. После этого он был запрещен в служении за канонические проступки, среди которых были перечислены прелюбодеяние и употребление наркотиков. Запрет действует до определения степени его вины церковным судом. В передаче "Церковь и мир" митрополит Иларион напомнил, что Степанова запретили в служении не за призыв раскрывать доходы священноначалия, а за несоответствие его морального облика его высокому сану.
https://ria.ru/20210906/klirik-1748925432.html
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60
русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, московский патриархат, россия
16:14 25.09.2021
 
Митрополит Иларион рассказал об источниках доходов священнослужителей

Митрополит Иларион: священнослужители не боятся говорить об источниках своих доходов

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что священнослужители РПЦ не боятся говорить об источниках доходов, так как они получены трудовым путем.
"Доходы священнослужителей - это не та тема, говорить о которой мы должны бояться, и мы не боимся говорить на эту тему - меня неоднократно спрашивали, я отвечал на эти вопросы: какой у меня доход, откуда он берется. Я рассказывал о гонорарах, которые я получаю за свои книги, и знаю, что многие священнослужители совершенно не стесняются говорить о своих доходах, потому что они получены трудовым путем", - сказал архиерей в передаче "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу.
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Нездоровый ажиотаж, который возникает вокруг темы доходов церкви, по его мнению, чаще всего связан с разного рода спекуляциями и разного рода клеветой в адрес церкви, которая распространяется как через традиционные СМИ, так и через Telegram-каналы. Последним митрополит призвал не доверять в силу их анонимности и отсутствия ответственности у их авторов.
Ранее священник из Новочебоксарска Роман Степанов выложил на своем канале в YouTube "манифест", в котором призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ "покаяться" и написать декларации о своем доходе и имуществе. После этого он был запрещен в служении за канонические проступки, среди которых были перечислены прелюбодеяние и употребление наркотиков. Запрет действует до определения степени его вины церковным судом. В передаче "Церковь и мир" митрополит Иларион напомнил, что Степанова запретили в служении не за призыв раскрывать доходы священноначалия, а за несоответствие его морального облика его высокому сану.
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