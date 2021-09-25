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Страны QUAD договорились об обмене спутниковыми данными
Страны QUAD договорились об обмене спутниковыми данными - РИА Новости, 25.09.2021
Страны QUAD договорились об обмене спутниковыми данными
Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в космической области, говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:53
2021-09-25T08:53
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в космической области, говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи, состоявшейся в пятницу в Вашингтоне."Партнерство в области обмена спутниковыми данными, сфокусированными на мониторинге и адаптации изменений климата, предупреждения стихийных бедствий. Наши страны начнут обсуждение об обмене спутниковыми данными наблюдения за Землей, анализа рисков изменения климата и устойчивого использования океанических и морских ресурсов. Обмен этими данными в сотрудничестве с четырехсторонней группой по климату позволит станам QUAD лучше адаптироваться к изменениям климата и наращивать мощности в других странах Индо-Тихоокеанского региона, которые подвергаются климатическому риску", - говорится в заявлении.В ходе первой личной встречи лидеров четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, которая состоялась в пятницу в Вашингтоне, США, Япония, Индия и Австралия обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинацией, изменения климата, новых технологий, ситуации в регионе, а также вопросы инфраструктуры, космоса, чистой энергии, гуманитарных обменов.
https://ria.ru/20210925/strany-1751741060.html
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в мире, сша, вашингтон (город), индия, япония, австралия
08:53 25.09.2021
 
Страны QUAD договорились об обмене спутниковыми данными

США, Япония, Австралия и Индия договорились об обмене спутниковыми данными

© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М
© АО "Российские космические системы"
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в космической области, говорится в совместном заявлении сторон по итогам встречи, состоявшейся в пятницу в Вашингтоне.
"Партнерство в области обмена спутниковыми данными, сфокусированными на мониторинге и адаптации изменений климата, предупреждения стихийных бедствий. Наши страны начнут обсуждение об обмене спутниковыми данными наблюдения за Землей, анализа рисков изменения климата и устойчивого использования океанических и морских ресурсов. Обмен этими данными в сотрудничестве с четырехсторонней группой по климату позволит станам QUAD лучше адаптироваться к изменениям климата и наращивать мощности в других странах Индо-Тихоокеанского региона, которые подвергаются климатическому риску", - говорится в заявлении.
В ходе первой личной встречи лидеров четырехстороннего диалога по безопасности QUAD, которая состоялась в пятницу в Вашингтоне, США, Япония, Индия и Австралия обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и вакцинацией, изменения климата, новых технологий, ситуации в регионе, а также вопросы инфраструктуры, космоса, чистой энергии, гуманитарных обменов.
Прохожий идет со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
08:38
Страны Quad будут сотрудничать в сфере развития 5G
 
В миреСШАВашингтон (город)ИндияЯпонияАвстралия
 
 
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