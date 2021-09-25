https://ria.ru/20210925/demografiya-1751796269.html

Путин рассказал о демографической программе

Путин рассказал о демографической программе - РИА Новости, 25.09.2021

Путин рассказал о демографической программе

Демографическая программа должна быть целенаправленной и эффективной, у России есть опыт выполнения этих задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T18:17

2021-09-25T18:17

2021-09-25T18:17

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Демографическая программа должна быть целенаправленной и эффективной, у России есть опыт выполнения этих задач, заявил президент РФ Владимир Путин."Демографическая программа, конечно, будем вместе с вами работать над тем, чтобы она была целенаправленной, эффективной и приносила бы должный результат, тем более, что за предыдущие годы у нас есть весьма позитивный опыт решения задач подобного рода", - сказал глава государства на встрече с руководством политических партий, прошедших в ГД, обращаясь к главе КПРФ Геннадию Зюганову.

https://ria.ru/20210925/zhirinovskiy-1751790450.html

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политика, общество, владимир путин, госдума рф, россия