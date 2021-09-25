https://ria.ru/20210925/britni-1751763511.html

Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней

Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней - РИА Новости, 25.09.2021

Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней

Бывший сотрудник службы охраны американской певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал о жизни певицы на протяжении 13 лет опекунства, пристальном слежении за... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:12

2021-09-25T13:12

2021-09-25T13:12

в мире

бритни спирс

сша

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ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Бывший сотрудник службы охраны американской певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал о жизни певицы на протяжении 13 лет опекунства, пристальном слежении за ее общением и тайных аудиозаписях из ее спальни, сообщает газета New York Times.Адвокат Спирс в среду обратился в суд с просьбой немедленно отстранить ее отца от опекунства и назначить нового временного опекуна до полного снятия опеки. В начале сентября отец звезды Джеймс Спирс подал в суд ходатайство об освобождении дочери от его 13-летней опеки, лишавшей ее контроля над финансами."Рассказ Власова и собранные им материалы создают наиболее подробный портрет того, какой была жизнь Спирс под опекой в течение последних 13 лет", - пишет издание. По словам Власова, отец и охранная фирма, нанятая для ее защиты, вели активное наблюдение за общением певицы и тайно делали аудиозаписи из ее спальни, в том числе ее разговоров с молодым человеком и детьми.Власов заявил, что телефон Бритни Спирс был под наблюдением при помощи определенных технических настроек: учетная запись iCloud на ее телефоне зеркально отображалась на iPad, а затем на iPod. Власову поручали шифровать цифровые сообщения певицы и отправлять ее отцу и бывшему бизнес-менеджеру Робин Гринхилл. Таким образом, они могли отслеживать все сообщения, звонки по FaceTime, заметки, историю браузера и фотографии.Газета отмечает, что Власов подкрепил свои заявления электронными письмами, сообщениями и аудиозаписями. Бывший сотрудник охранной службы отметил, что начальство часто говорило ему, что жесткие меры наблюдения были необходимы для надлежащей защиты певицы и что она сама хотела находиться под опекой.По его мнению, неустанное наблюдение за певицей помогло некоторым людям, связанным с опекунством, прежде всего ее отцу, контролировать практически все аспекты ее жизни. При этом, по словам адвоката отца, все его действия были в рамках полномочий, предоставленных ему судом.В последнее время певица пытается освободиться от опеки отца, который с 2008 года по решению суда контролирует большинство аспектов ее жизни, включая управление многомиллионным состоянием. Опекунство ему было присуждено на фоне психологических проблем, с которыми столкнулась Бритни Спирс 13 лет назад.Ранее певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. В середине сентября 39-летняя певица объявила о помолвке, избранником стал ее бойфренд Сэм Асгари.

https://ria.ru/20210921/spirs-1751179384.html

https://ria.ru/20210908/spears-1749098318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бритни спирс, сша