https://ria.ru/20210925/aresty-1751812453.html

США игнорируют нарушения закона в арестах Бута и Ярошенко, заявил Лавров

США игнорируют нарушения закона в арестах Бута и Ярошенко, заявил Лавров - РИА Новости, 25.09.2021

США игнорируют нарушения закона в арестах Бута и Ярошенко, заявил Лавров

Россияне Константин Ярошенко и Виктор Бут были похищены США с нарушением законодательства, но американцы отказываются прислушиваться к этому аргументу, заявил... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T20:18

2021-09-25T20:18

2021-09-25T20:18

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сша

либерия

виктор бут

совет европы

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генеральная ассамблея оон

константин ярошенко

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россияне Константин Ярошенко и Виктор Бут были похищены США с нарушением законодательства, но американцы отказываются прислушиваться к этому аргументу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мне трудно за американцев делать какие-то прогнозы или обещания, мы многократно пытались решить судьбу наших граждан путем задействования конвенции Совета Европы о передаче осужденных для отбывания наказания в свою страну ... Они (США – ред.) категорически не хотят ничего слышать, не слушают они и аргументы о том, что оба этих гражданина, как и целый ряд других, они были по сути дела такой провокационной хитростью затащены в западню, их похитили просто буквально, с нарушением законодательства: Бута - таиландского законодательства, там не было всех условий соблюдено, Ярошенко - законодательства Либерии. Есть еще случаи, когда просто по-бандитски брали человека - Селезнева на Мальдивах засунули в самолет и увезли, никто ничего не знал", - сказал он на пресс-конференции на Генассамблее ООН.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750706619.html

сша

либерия

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в мире, сша, либерия, виктор бут, совет европы, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, константин ярошенко, россия