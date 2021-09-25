https://ria.ru/20210925/afganistan-1751820366.html
Лавров рассказал об участии России в продвижении афганского урегулирования
Лавров рассказал об участии России в продвижении афганского урегулирования - РИА Новости, 25.09.2021
Лавров рассказал об участии России в продвижении афганского урегулирования
Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) и "Московский формат", РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T21:40
2021-09-25T21:40
2021-09-25T21:40
захват власти в афганистане талибами
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ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) и "Московский формат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В Афганистане, Сирии, Ливии, других "горячих точках" от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран", - сказал Лавров, выступая в ходе ГА ООН."Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html
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в мире, сша, оон, сирия, афганистан, сергей лавров, россия
Лавров рассказал об участии России в продвижении афганского урегулирования
Лавров: Россия участвует в продвижении афганского урегулирования через "московский формат"