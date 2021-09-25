https://ria.ru/20210925/afganistan-1751820366.html

Лавров рассказал об участии России в продвижении афганского урегулирования

Лавров рассказал об участии России в продвижении афганского урегулирования - РИА Новости, 25.09.2021

Лавров рассказал об участии России в продвижении афганского урегулирования

Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) и "Московский формат", РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T21:40

2021-09-25T21:40

2021-09-25T21:40

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

оон

сирия

афганистан

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748670346_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_f10791abfd3746bbf3c590e7baba741d.jpg

ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" по Афганистану (РФ, США, КНР, Пакистан) и "Московский формат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В Афганистане, Сирии, Ливии, других "горячих точках" от всех внешних игроков требуется понимание культурно-цивилизационной специфики общества, отказ от политизации гуманитарной помощи, оказание содействия в формировании широкопредставительных органов власти, включающих все основные этноконфессиональные и политические силы соответствующих стран", - сказал Лавров, выступая в ходе ГА ООН."Руководствуясь таким подходом, Россия конструктивно участвует в продвижении афганского урегулирования через "расширенную тройку" и "Московский формат", способствует стабилизации ситуации в Сирии в рамках "Астанинского процесса", работает со всеми ливийскими сторонами в целях реализации политических реформ", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20210925/vykhod-1751805482.html

сша

сирия

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, сирия, афганистан, сергей лавров, россия