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Талибы казнили мужчину на западе Афганистана, сообщил источник
Талибы казнили мужчину на западе Афганистана, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2021
Талибы казнили мужчину на западе Афганистана, сообщил источник
Боевики движения "Талибан"* казнили мужчину через повешение на кране в провинции Герат на западе Афганистана, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:39
2021-09-25T14:39
2021-09-25T14:39
захват власти в афганистане талибами
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КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* казнили мужчину через повешение на кране в провинции Герат на западе Афганистана, рассказали РИА Новости местные жители.По их словам, мужчина похищал людей и участвовал в боях против талибов.По сообщениям пользователей соцсетей, всего по обвинению в похищениях людей было казнено четыре человека. Их тела повесили в разных частях города Герат.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751768148.html
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в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), россия, мохаммад хасан ахунд
Талибы казнили мужчину на западе Афганистана, сообщил источник
Источник: на западе Афганистана талибы казнили мужчину через повешение на кране