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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751771244.html
Талибы казнили мужчину на западе Афганистана, сообщил источник
Талибы казнили мужчину на западе Афганистана, сообщил источник - РИА Новости, 25.09.2021
Талибы казнили мужчину на западе Афганистана, сообщил источник
Боевики движения "Талибан"* казнили мужчину через повешение на кране в провинции Герат на западе Афганистана, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:39
2021-09-25T14:39
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
герат (провинция)
россия
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* казнили мужчину через повешение на кране в провинции Герат на западе Афганистана, рассказали РИА Новости местные жители.По их словам, мужчина похищал людей и участвовал в боях против талибов.По сообщениям пользователей соцсетей, всего по обвинению в похищениях людей было казнено четыре человека. Их тела повесили в разных частях города Герат.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751768148.html
https://ria.ru/20210818/afgan-1746249457.html
афганистан
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в мире, оон, талибан, афганистан, герат (провинция), россия, мохаммад хасан ахунд
14:39 25.09.2021
 
Талибы казнили мужчину на западе Афганистана, сообщил источник

Источник: на западе Афганистана талибы казнили мужчину через повешение на кране

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоследствия ракетного обстрела в Кабуле
Последствия ракетного обстрела в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Боевики движения "Талибан"* казнили мужчину через повешение на кране в провинции Герат на западе Афганистана, рассказали РИА Новости местные жители.
По их словам, мужчина похищал людей и участвовал в боях против талибов.
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 14:04Захват власти в Афганистане талибами
Талибы направили бойцов в афганскую провинцию у границы с Таджикистаном
По сообщениям пользователей соцсетей, всего по обвинению в похищениях людей было казнено четыре человека. Их тела повесили в разных частях города Герат.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 17:20Захват власти в Афганистане талибами
Журналист обвинил талибов в публичной казни четырех афганских командиров
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреООНТалибанАфганистанГерат (провинция)РоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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