https://ria.ru/20210925/afganistan-1751748073.html

Дизайнер рассказала о жизни в Кабуле до талибов

Дизайнер рассказала о жизни в Кабуле до талибов - РИА Новости, 25.09.2021

Дизайнер рассказала о жизни в Кабуле до талибов

Бурка, полностью закрывающая тело, противоречит афганским традициям, рассказала РИА Новости женщина-предприниматель из Афганистана, создавшая собственную... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T10:17

2021-09-25T10:17

2021-09-25T10:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

франция

россия

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Бурка, полностью закрывающая тело, противоречит афганским традициям, рассказала РИА Новости женщина-предприниматель из Афганистана, создавшая собственную линейку одежды. Она поделилась своими воспоминаниями о том, какой была жизнь женщин в Афганистане до захвата власти талибами (движение "Талибан"*).До талибовСофиа родилась в Афганистане за два года до того, как США ввели свои войска в страну в 2001 году. Пока она росла, девушки в Афганистане следили за последними тенденциями в моде, как это делают их сверстницы на Западе."Для женского населения Афганистана, особенно столицы страны Кабула, в жизни наступили большие изменения после 2001 года, когда талибы были изгнаны из страны. Молодые девушки стали пытаться сшить для себя такие же красивые платья, какие были у актрис Голливуда или Болливуда на красной дорожке. Некоторые из них даже стали моделями", - говорит Софиа во время интервью по видеосвязи. На ней - футболка Levi`s и джинсовая куртка, девушка ничем не закрывает свое лицо.Sofiea DesignПобывав за рубежом, Софиа увидела, как женщины носят традиционную для их стран одежду. Это навело ее на мысль начать собственный бизнес, создавая одежду, вдохновленную традиционной афганской культурой.Она основала собственный бренд под названием Sofiea Design. Страница ее интернет-магазина в Facebook собрала более 3 тысяч лайков."Я начала свой бизнес с двумя другими афганскими женщинами в июне 2020 года. Дело шло очень хорошо, мы продавали много платьев женщинам со всего Афганистана. У нас даже были иностранные клиенты, из США и Европы, которые писали нам и спрашивали о наших платьях. Мы хорошо зарабатывали", - отмечает Софиа.Афганские женщины потеряли всеОднако в январе 2021 года ей пришлось уехать из страны после угроз ее мужу-репортеру. Сначала они бежали в Турцию, а в апреле получили визу для переезда во Францию.Софиа признается, что ей очень грустно наблюдать за изменениями в Афганистане после захвата власти талибами."Прошло больше месяца после того, как талибы пришли к власти. Афганские женщины потеряли все, чего удалось добиться за последние 20 лет. Теперь "Талибан"* пытается ввести новые правила и ограничения в отношении женщин в Афганистане... Они (талибы) ничего не знают о правах женщин. У меня было много планов на будущее. Я хотела сделать его лучше. Но при талибах это невозможно", - говорит она.Несмотря на заявления об уважении прав и свобод женщин, талибы после захвата власти введи ряд ограничений. Уже в сентябре "Талибан"* упразднил министерство по делам женщин и заменил его министерством исламской ориентации (министерство призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного). Помимо этого, женщинам был ограничен доступ к образованию и работе в сфере здравоохранения.Бурка — не афганская традицияОдним из характерных ограничений, введенных талибами для женщин, была одежда в полный рост, полностью закрывающая лицо, более известная как бурка или паранджа.Софиа утверждает, что бурка противоречит афганским традициям. Она начала кампанию в соцсетях, разместив снимки, на одном из которых изображена она в традиционной афганской одежде, на другом - женщина в бурке.София и ее муж начали публиковать свои фотографии в традиционной афганской одежде, использовав хэштег #DoNotTouchMyClothes, чтобы привлечь внимание к проблеме. Их посты собрали более 6 тысяч лайков и почти 600 ретвитов.Софиа полагает, что афганская культура и женщины претерпели значительные изменения за 20 лет. По ее мнению, бурка или хиджаб - больше не неотъемлемая часть афганской культуры."За эти 20 лет женщины Афганистана смогли показать афганскую культуру многим странам мира. Они показали, как выглядит традиционная афганская одежда. Это не хиджаб и не бурка. Афганские женщины никогда не хотели носить их добровольно. В основном талибы и члены их семей говорили им носить такую одежду", - подчеркивает она.Софиа считает, что женщинам, исповедующим ислам, необязательно носить бурку."Я никогда не отдавала предпочтение одежде, которая частично или полностью закрывает лицо. Это просто ограничения, введенные талибами или другими консервативными исламскими правительствами в других странах", - отмечает Софиа.Софиа беспокоится по поводу свобод других афганских женщин, которым приходится жить под властью талибов. Она отметила, что вернется в Афганистан только, когда талибы уйдут из страны.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/talib-1750610122.html

https://ria.ru/20210920/rabota-1750890682.html

https://ria.ru/20210921/afganistan-1751132901.html

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в мире, сша, талибан, франция, россия