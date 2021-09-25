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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210925/afganistan-1751745330.html
Лидеры Индии и США подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Афганистане
Лидеры Индии и США подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Афганистане - РИА Новости, 25.09.2021
Лидеры Индии и США подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Афганистане
Индия и США призывают талибов (движение "Талибан"*) к соблюдению резолюции СБ ООН по Афганистану и подчеркивают важность борьбы с терроризмом в этой стране,... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T09:43
2021-09-25T09:43
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
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талибан
афганистан
совет безопасности оон
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Индия и США призывают талибов (движение "Талибан"*) к соблюдению резолюции СБ ООН по Афганистану и подчеркивают важность борьбы с терроризмом в этой стране, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Индии и президента США.Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут и дальше расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата."Лидеры решили, что талибы должны соблюдать резолюцию 2593 (2021) Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы территория Афганистана никогда больше не использовалась для угрозы или нападения на какую-либо страну, или для укрытия или подготовки террористов, или для планирования или финансирования террористических нападений, и подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Афганистане. Лидеры призвали талибов соблюдать эти и все другие обязательства, в том числе в отношении безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан, а также уважать права человека, включая женщин, детей и представителей меньшинств", - отмечается в заявлении.Моди и Байден подчеркнули важность усилий по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и призвали движение "Талибан"* предоставить полный и беспрепятственный доступ Организации Объединенных Наций, ее партнерам, а также всем организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи."Отражая свою долгосрочную приверженность продвижению развития и экономических возможностей для народа Афганистана, они (лидеры США и Индии - ред.) выразили решимость продолжать тесную координацию и совместную работу с партнерами в целях обеспечения всеобъемлющего и мирного будущего для всех афганцев", - отмечается в заявлении.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, совет безопасности оон, россия, мохаммад хасан ахунд
09:43 25.09.2021
 
Лидеры Индии и США подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Афганистане

Индия и США призвали талибов к соблюдению резолюции СБ ООН по Афганистану

© REUTERS / West Asia News AgencyТалибы* в Кабуле
Талибы* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / West Asia News Agency
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Индия и США призывают талибов (движение "Талибан"*) к соблюдению резолюции СБ ООН по Афганистану и подчеркивают важность борьбы с терроризмом в этой стране, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Индии и президента США.
Первая встреча Моди и Байдена прошла в пятницу в Белом доме. Как сообщил премьер Индии, на встрече лидеры стран обсудили, как Индия и США будут и дальше расширять сотрудничество в различных сферах и работать вместе для решения таких ключевых проблем, как COVID-19 и изменение климата.
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"Лидеры решили, что талибы должны соблюдать резолюцию 2593 (2021) Совета Безопасности ООН, которая требует, чтобы территория Афганистана никогда больше не использовалась для угрозы или нападения на какую-либо страну, или для укрытия или подготовки террористов, или для планирования или финансирования террористических нападений, и подчеркнули важность борьбы с терроризмом в Афганистане. Лидеры призвали талибов соблюдать эти и все другие обязательства, в том числе в отношении безопасного, надежного и упорядоченного выезда из Афганистана афганцев и всех иностранных граждан, а также уважать права человека, включая женщин, детей и представителей меньшинств", - отмечается в заявлении.
Моди и Байден подчеркнули важность усилий по оказанию гуманитарной помощи Афганистану и призвали движение "Талибан"* предоставить полный и беспрепятственный доступ Организации Объединенных Наций, ее партнерам, а также всем организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.
"Отражая свою долгосрочную приверженность продвижению развития и экономических возможностей для народа Афганистана, они (лидеры США и Индии - ред.) выразили решимость продолжать тесную координацию и совместную работу с партнерами в целях обеспечения всеобъемлющего и мирного будущего для всех афганцев", - отмечается в заявлении.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанАфганистанСовет Безопасности ООНРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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