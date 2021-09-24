https://ria.ru/20210924/zyuganov-1751683283.html

Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами

Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами - РИА Новости, 24.09.2021

Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, несмотря на предупреждения столичных властей о незаконности анонсированной коммунистами субботней акции на Пушкинской площади,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:57

2021-09-24T17:57

2021-09-24T18:24

политика

москва

геннадий зюганов

владимир кашин

кирилл щитов

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, несмотря на предупреждения столичных властей о незаконности анонсированной коммунистами субботней акции на Пушкинской площади, считает её "абсолютно законной" встречей избирателей с депутатами Государственной Думы, об этом он заявил в пятницу РИА Новости."Это встреча с депутатами - абсолютно законная. Абсолютно законная", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, намерены ли коммунисты проводить акцию, которую столичные власти охарактеризовали как незаконную.Он также посоветовал обратиться по этому вопросу к руководителю штаба протестных действий Компартии, зампредседателю ЦК КПРФ Владимиру Кашину и к руководству московского горкома КПРФ.Ранее в КПРФ сообщили, что партия, помимо заявки на согласование митинга, которую отклонили, подала в мэрию Москвы извещение о встрече с избирателямиГлава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.Прокуратура Москвы в пятницу также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20210924/aktsiya-1751680507.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/aktsii-1751680006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, геннадий зюганов, владимир кашин, кирилл щитов