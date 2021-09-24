17:57 24.09.2021 (обновлено: 18:24 24.09.2021)
Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами
Лидер КПРФ Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, несмотря на предупреждения столичных властей о незаконности анонсированной коммунистами субботней акции на Пушкинской площади, считает её "абсолютно законной" встречей избирателей с депутатами Государственной Думы, об этом он заявил в пятницу РИА Новости.
"Это встреча с депутатами - абсолютно законная. Абсолютно законная", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, намерены ли коммунисты проводить акцию, которую столичные власти охарактеризовали как незаконную.
Он также посоветовал обратиться по этому вопросу к руководителю штаба протестных действий Компартии, зампредседателю ЦК КПРФ Владимиру Кашину и к руководству московского горкома КПРФ.
Ранее в КПРФ сообщили, что партия, помимо заявки на согласование митинга, которую отклонили, подала в мэрию Москвы извещение о встрече с избирателями
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.
Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Прокуратура Москвы в пятницу также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.