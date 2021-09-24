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Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами
Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами - РИА Новости, 24.09.2021
Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, несмотря на предупреждения столичных властей о незаконности анонсированной коммунистами субботней акции на Пушкинской площади,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:57
2021-09-24T18:24
политика
москва
геннадий зюганов
владимир кашин
кирилл щитов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, несмотря на предупреждения столичных властей о незаконности анонсированной коммунистами субботней акции на Пушкинской площади, считает её "абсолютно законной" встречей избирателей с депутатами Государственной Думы, об этом он заявил в пятницу РИА Новости."Это встреча с депутатами - абсолютно законная. Абсолютно законная", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, намерены ли коммунисты проводить акцию, которую столичные власти охарактеризовали как незаконную.Он также посоветовал обратиться по этому вопросу к руководителю штаба протестных действий Компартии, зампредседателю ЦК КПРФ Владимиру Кашину и к руководству московского горкома КПРФ.Ранее в КПРФ сообщили, что партия, помимо заявки на согласование митинга, которую отклонили, подала в мэрию Москвы извещение о встрече с избирателямиГлава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.Прокуратура Москвы в пятницу также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
https://ria.ru/20210924/aktsiya-1751680507.html
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политика, москва, геннадий зюганов, владимир кашин, кирилл щитов
17:57 24.09.2021 (обновлено: 18:24 24.09.2021)
 
Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами

Лидер КПРФ Зюганов назвал планируемую акцию встречей с депутатами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на брифинге в центральном штабе КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, несмотря на предупреждения столичных властей о незаконности анонсированной коммунистами субботней акции на Пушкинской площади, считает её "абсолютно законной" встречей избирателей с депутатами Государственной Думы, об этом он заявил в пятницу РИА Новости.
"Это встреча с депутатами - абсолютно законная. Абсолютно законная", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, намерены ли коммунисты проводить акцию, которую столичные власти охарактеризовали как незаконную.
флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:51Выборы в Государственную думу
КПРФ отказалась отменять акцию 25 сентября
Он также посоветовал обратиться по этому вопросу к руководителю штаба протестных действий Компартии, зампредседателю ЦК КПРФ Владимиру Кашину и к руководству московского горкома КПРФ.
Ранее в КПРФ сообщили, что партия, помимо заявки на согласование митинга, которую отклонили, подала в мэрию Москвы извещение о встрече с избирателями
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.
Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
Прокуратура Москвы в пятницу также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Сотрудники полиции на Красной площади - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:49В России
Москвичей предупредили об ответственности за участие в незаконных акциях
 
ПолитикаМоскваГеннадий ЗюгановВладимир КашинКирилл Щитов
 
 
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