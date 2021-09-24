Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/zhurnalisty-1751711727.html
МИД назвал инцидент с российскими журналистами в Косово возмутительным
МИД назвал инцидент с российскими журналистами в Косово возмутительным - РИА Новости, 24.09.2021
МИД назвал инцидент с российскими журналистами в Косово возмутительным
Москва считает возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово и рассчитывает на оценку международных структур, заявила официальный представитель... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:44
2021-09-24T20:47
косово
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
сергей белоусов
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739918890_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_c9614fea29c4a30b532dd2f3bb3637a3.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва считает возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово и рассчитывает на оценку международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По данным косовоалбанских порталов, "полиция" самопровозглашенного Косово в ночь на пятницу задержала двух россиян - Сергея Белоуса и Олега Деркача – при попытке проникнуть в регион из Центральной Сербии. По данным СМИ, при себе эти люди имели некие "электронные устройства". Сергей Белоус ранее сотрудничал с рядом российских СМИ. Посольство РФ в Сербии опровергло информацию о задержании россиян: по его информации, речь идет о съемочной группе российского "Пятого канала", двум из трех членов которой отказали в доступе в край. Посольство отметило, что косовские "правоохранители" не задерживали журналистов, сейчас съемочная группа в полном составе находится в Центральной Сербии."Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряженности в Косово и Метохии", - говорится в заявлении Захаровой.По ее словам, "часть ответственности за это лежит на западных "опекунах" края". Захарова выразила надежду, что "уполномоченные международные структуры также дадут адекватную оценку произошедшему".
https://ria.ru/20210802/priznanie-1744074745.html
https://ria.ru/20210920/vuchich-1751056357.html
косово
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739918890_500:0:3229:2047_1920x0_80_0_0_b5993b3287ce3eaafb07a696034f9636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
косово, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сергей белоусов, мария захарова
20:44 24.09.2021 (обновлено: 20:47 24.09.2021)
 
МИД назвал инцидент с российскими журналистами в Косово возмутительным

МИД России: Москва считает возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва считает возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово и рассчитывает на оценку международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным косовоалбанских порталов, "полиция" самопровозглашенного Косово в ночь на пятницу задержала двух россиян - Сергея Белоуса и Олега Деркача – при попытке проникнуть в регион из Центральной Сербии. По данным СМИ, при себе эти люди имели некие "электронные устройства". Сергей Белоус ранее сотрудничал с рядом российских СМИ. Посольство РФ в Сербии опровергло информацию о задержании россиян: по его информации, речь идет о съемочной группе российского "Пятого канала", двум из трех членов которой отказали в доступе в край. Посольство отметило, что косовские "правоохранители" не задерживали журналистов, сейчас съемочная группа в полном составе находится в Центральной Сербии.
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 20:53
СМИ: десять стран хотят отозвать признание Косово
"Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряженности в Косово и Метохии", - говорится в заявлении Захаровой.
По ее словам, "часть ответственности за это лежит на западных "опекунах" края". Захарова выразила надежду, что "уполномоченные международные структуры также дадут адекватную оценку произошедшему".
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018 - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 22:08
Сербия обратится к НАТО из-за обострения в Косово
 
КосовоМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ миреСергей БелоусовМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния