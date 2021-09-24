https://ria.ru/20210924/zhurnalisty-1751711727.html

МИД назвал инцидент с российскими журналистами в Косово возмутительным

МИД назвал инцидент с российскими журналистами в Косово возмутительным - РИА Новости, 24.09.2021

МИД назвал инцидент с российскими журналистами в Косово возмутительным

Москва считает возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово и рассчитывает на оценку международных структур, заявила официальный представитель... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T20:44

2021-09-24T20:44

2021-09-24T20:47

косово

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

в мире

сергей белоусов

мария захарова

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва считает возмутительным инцидент с российскими журналистами в Косово и рассчитывает на оценку международных структур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По данным косовоалбанских порталов, "полиция" самопровозглашенного Косово в ночь на пятницу задержала двух россиян - Сергея Белоуса и Олега Деркача – при попытке проникнуть в регион из Центральной Сербии. По данным СМИ, при себе эти люди имели некие "электронные устройства". Сергей Белоус ранее сотрудничал с рядом российских СМИ. Посольство РФ в Сербии опровергло информацию о задержании россиян: по его информации, речь идет о съемочной группе российского "Пятого канала", двум из трех членов которой отказали в доступе в край. Посольство отметило, что косовские "правоохранители" не задерживали журналистов, сейчас съемочная группа в полном составе находится в Центральной Сербии."Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности, а также как акт преднамеренной дезинформации, целью которого было переключение внимания широкой общественности от истинных причин социально-экономической напряженности в Косово и Метохии", - говорится в заявлении Захаровой.По ее словам, "часть ответственности за это лежит на западных "опекунах" края". Захарова выразила надежду, что "уполномоченные международные структуры также дадут адекватную оценку произошедшему".

https://ria.ru/20210802/priznanie-1744074745.html

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косово, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире, сергей белоусов, мария захарова