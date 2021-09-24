https://ria.ru/20210924/zhirinovskiy-1751587427.html

Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы

Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы - РИА Новости, 24.09.2021

Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы, его передадут Станиславу Гонтарю, сообщили в мурманской областной... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:32

2021-09-24T11:32

2021-09-24T11:32

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госдума рф

лдпр

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МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы, его передадут Станиславу Гонтарю, сообщили в мурманской областной избирательной комиссии в пятницу."В связи с отказом Жириновского Владимира Вольфовича… от получения мандата депутата Мурманской областной думы седьмого созыва на заседании избиркома области принято решение передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Мурманской областной думы седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутому в составе областного списка кандидатов мурманским региональным отделением политической партии ЛДПР,… Гонтарю Станиславу Всеволодовичу", - говорится в сообщении.Ранее Жириновский отказался от мандата депутата госсовета Чувашии и думы Югры.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

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севастополь

ростовская область

москва

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политика, севастополь, ростовская область, москва, владимир жириновский, мурманская областная дума, госдума рф, лдпр