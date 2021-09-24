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Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы
Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы - РИА Новости, 24.09.2021
Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы, его передадут Станиславу Гонтарю, сообщили в мурманской областной... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:32
2021-09-24T11:32
политика
севастополь
ростовская область
москва
владимир жириновский
мурманская областная дума
госдума рф
лдпр
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МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы, его передадут Станиславу Гонтарю, сообщили в мурманской областной избирательной комиссии в пятницу."В связи с отказом Жириновского Владимира Вольфовича… от получения мандата депутата Мурманской областной думы седьмого созыва на заседании избиркома области принято решение передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Мурманской областной думы седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутому в составе областного списка кандидатов мурманским региональным отделением политической партии ЛДПР,… Гонтарю Станиславу Всеволодовичу", - говорится в сообщении.Ранее Жириновский отказался от мандата депутата госсовета Чувашии и думы Югры.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
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политика, севастополь, ростовская область, москва, владимир жириновский, мурманская областная дума, госдума рф, лдпр
11:32 24.09.2021
 
Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы

Глава ЛДПР Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по итогам выборов депутатов в Государственную Думу РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался от мандата депутата Мурманской областной думы, его передадут Станиславу Гонтарю, сообщили в мурманской областной избирательной комиссии в пятницу.
"В связи с отказом Жириновского Владимира Вольфовича… от получения мандата депутата Мурманской областной думы седьмого созыва на заседании избиркома области принято решение передать вакантный мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Мурманской областной думы седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутому в составе областного списка кандидатов мурманским региональным отделением политической партии ЛДПР,… Гонтарю Станиславу Всеволодовичу", - говорится в сообщении.
Ранее Жириновский отказался от мандата депутата госсовета Чувашии и думы Югры.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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ПолитикаСевастопольРостовская областьМоскваВладимир ЖириновскийМурманская областная ДумаГосдума РФЛДПР
 
 
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