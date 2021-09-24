https://ria.ru/20210924/zhile-1751554090.html

В Приморье ввели в эксплуатацию свыше 500 тысяч "квадратов" жилья

В Приморье ввели в эксплуатацию свыше 500 тысяч "квадратов" жилья - РИА Новости, 24.09.2021

В Приморье ввели в эксплуатацию свыше 500 тысяч "квадратов" жилья

Свыше 500 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Приморье с начала года, динамика ввода за год составила 67%, сообщает в пятницу правительство... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:47

2021-09-24T05:47

2021-09-24T05:47

общество

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Свыше 500 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Приморье с начала года, динамика ввода за год составила 67%, сообщает в пятницу правительство региона."По состоянию на 1 сентября в Приморье введено в эксплуатацию около 509 тысяч квадратных метров, из них – 183 тысячи – индивидуальное жилье. Динамика ввода жилья за год составила 67% при среднем в стране – 30%. По этому показателю наш регион занимает 17 место среди субъектов РФ", – говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в правительстве края, этот объем жилья был сдан с начала года.Кроме того, Приморский край занимает 32 место по переселению из аварийного жилья. С 2019 года в регионе ликвидировано около 29 тысяч "квадратов" аварийного жилья – это 110% от плана. Расселены почти 1,5 тысячи человек.Увеличение объемов строительства и переселения людей из аварийного жилого фонда – ключевые показатели национального проекта "Жилье и городская среда". Ранее власти Приморья сообщали, что в рамках этого нацпроекта в текущем году в крае необходимо сдать 825 тысяч квадратных метров жилья, в 2022 году - увеличить объем строительства до 1 миллиона.В регионе действует государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целью является обеспечение местных жителей благоустроенным жильем, в том числе доступным по цене, отвечающим требованиям безопасности и экологичности, с помощью увеличения объема жилищного строительства до 624 тысяч квадратных метров к 2027 году. Также среди целей программы - повышение качества и доступности жилищно-коммунальных услуг и соответствия объемов строительства спросу населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/primore-1751120633.html

https://ria.ru/20210910/primore-1749473928.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, приморский край