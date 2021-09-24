Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/zemletryasenie-1751646656.html
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 24.09.2021
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:16
2021-09-24T15:28
в мире
аляска
сша
тихий океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 11:52 по времени UTC (14:52 мск).Эпицентр располагался в 182 километрах к северо-западу от населенного пункта Адак, расположенного на Алеутских островах. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,6 километра. Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3. Позднее магнитуда была понижена.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20210922/vulkan-1751269049.html
аляска
сша
тихий океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, аляска, сша, тихий океан
15:16 24.09.2021 (обновлено: 15:28 24.09.2021)
 
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

В 184 километрах от побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 11:52 по времени UTC (14:52 мск).
Эпицентр располагался в 182 километрах к северо-западу от населенного пункта Адак, расположенного на Алеутских островах. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,6 километра. Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3. Позднее магнитуда была понижена.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Последствия извержения вулкана на канарском острове Ла-Пальма - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 12:18Туризм
Туристы рассказали об отдыхе на острове Пальма во время извержения вулкана
 
В миреАляскаСШАТихий океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния