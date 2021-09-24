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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 24.09.2021

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:16

2021-09-24T15:16

2021-09-24T15:28

в мире

аляска

сша

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 11:52 по времени UTC (14:52 мск).Эпицентр располагался в 182 километрах к северо-западу от населенного пункта Адак, расположенного на Алеутских островах. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,6 километра. Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3. Позднее магнитуда была понижена.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210922/vulkan-1751269049.html

аляска

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в мире, аляска, сша, тихий океан