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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3 - РИА Новости, 24.09.2021
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:16
2021-09-24T15:16
2021-09-24T15:28
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 11:52 по времени UTC (14:52 мск).Эпицентр располагался в 182 километрах к северо-западу от населенного пункта Адак, расположенного на Алеутских островах. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,6 километра. Изначально сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3. Позднее магнитуда была понижена.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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в мире, аляска, сша, тихий океан
15:16 24.09.2021 (обновлено: 15:28 24.09.2021)
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
В 184 километрах от побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3