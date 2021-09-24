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В Раде предложили отменить закон "об олигархах"
В Раде предложили отменить закон "об олигархах" - РИА Новости, 24.09.2021
В Раде предложили отменить закон "об олигархах"
Одиннадцать проектов постановлений об отмене закона "об олигархах" поступило на рассмотрение Верховной рады Украины, следует из информации на официальном сайте... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:58
2021-09-24T14:26
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
европейская солидарность
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Одиннадцать проектов постановлений об отмене закона "об олигархах" поступило на рассмотрение Верховной рады Украины, следует из информации на официальном сайте парламента.Авторами инициативы являются депутаты от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность". Полные тексты постановлений на Раде отсутствуют.В четверг парламент Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Глава фракции оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк в пятницу заявил, что закон придётся пересматривать, в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу.До тех пор, пока Рада не исправит юридическую коллизию, спикер не может подписать закон и передать его на подпись президенту.Также, согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит постановления об отмене закона.Ранее партия "Европейская солидарность" заявила, что закон "об олигархах" приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента. В партии обвинили председательствующего на заседании Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука и президентскую фракцию "Слуга народа" в том, что они не дали оппозиции защитить ее поправки.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210923/klimkin-1751513672.html
https://ria.ru/20210924/ukraina-1751486104.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, европейская солидарность
13:58 24.09.2021 (обновлено: 14:26 24.09.2021)
 
В Раде предложили отменить закон "об олигархах"

В Раду поступило 11 проектов об отмене закона "об олигархах"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Одиннадцать проектов постановлений об отмене закона "об олигархах" поступило на рассмотрение Верховной рады Украины, следует из информации на официальном сайте парламента.
Авторами инициативы являются депутаты от фракции оппозиционной партии "Европейская солидарность". Полные тексты постановлений на Раде отсутствуют.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:27
Климкин раскритиковал новый закон "Об олигархах"
В четверг парламент Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Глава фракции оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк в пятницу заявил, что закон придётся пересматривать, в спешке депутаты учли правки, противоречащие друг другу.
До тех пор, пока Рада не исправит юридическую коллизию, спикер не может подписать закон и передать его на подпись президенту.
Также, согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит постановления об отмене закона.
Ранее партия "Европейская солидарность" заявила, что закон "об олигархах" приняли во втором чтении с нарушением процедуры и регламента. В партии обвинили председательствующего на заседании Рады первого вице-спикера Руслана Стефанчука и президентскую фракцию "Слуга народа" в том, что они не дали оппозиции защитить ее поправки.
Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
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