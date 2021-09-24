Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
Спецпосланник США по Йемену Лендеркинг назвал полезными контакты с Россией
© AFP 2021 / Ahmad Al BashaМальчик осматривает разрушенное здание после атаки на город Таиз в Йемене. Февраль 2016
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг заявил РИА Новости, что поддерживает регулярные контакты с РФ и считает их полезными.
"Я поддерживаю регулярный диалог с Россией по Йемену, который нахожу очень полезным", - сказал Лендеркинг.
По его словам, для того чтобы ускорить мирный процесс в Йемене, международное сообщество должно сохранять единство вокруг согласованных подходов к прекращению конфликта.
"Прежде всего, есть только политическое решение, нет военного решения, также ООН или новый посланник ООН должны иметь безоговорочный доступ ко всем сторонам", - добавил он.
По его словам, "пятерка" постоянных членов СБ ООН должна сохранять единство в вопросах йеменского урегулирования, это будет конструктивным для достижения этих целей.
Военные действия в Йемене между силами на стороне международно признанного правительства и захватившими власть на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" идут с 2014 года. В этом году мятежники усилили наступление на ряд стратегически важных провинций, которые еще находятся под контролем правительства, в частности последний бастион властей Йемена на севере - провинцию Мариб.