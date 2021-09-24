https://ria.ru/20210924/yemen-1751551236.html

Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией

Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией - РИА Новости, 24.09.2021

Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией

Спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг заявил РИА Новости, что поддерживает регулярные контакты с РФ и считает их полезными. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T03:43

2021-09-24T03:43

2021-09-24T03:43

в мире

йемен

совет безопасности оон

мариб (мухафаза)

ансар алла

россия

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НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг заявил РИА Новости, что поддерживает регулярные контакты с РФ и считает их полезными.По его словам, для того чтобы ускорить мирный процесс в Йемене, международное сообщество должно сохранять единство вокруг согласованных подходов к прекращению конфликта.По его словам, "пятерка" постоянных членов СБ ООН должна сохранять единство в вопросах йеменского урегулирования, это будет конструктивным для достижения этих целей.Военные действия в Йемене между силами на стороне международно признанного правительства и захватившими власть на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" идут с 2014 года. В этом году мятежники усилили наступление на ряд стратегически важных провинций, которые еще находятся под контролем правительства, в частности последний бастион властей Йемена на севере - провинцию Мариб.

https://ria.ru/20210527/yemen-1734419239.html

йемен

мариб (мухафаза)

россия

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в мире, йемен, совет безопасности оон, мариб (мухафаза), ансар алла, россия