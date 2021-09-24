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Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией - РИА Новости, 24.09.2021
Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
Спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг заявил РИА Новости, что поддерживает регулярные контакты с РФ и считает их полезными. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T03:43
2021-09-24T03:43
в мире
йемен
совет безопасности оон
мариб (мухафаза)
ансар алла
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг заявил РИА Новости, что поддерживает регулярные контакты с РФ и считает их полезными.По его словам, для того чтобы ускорить мирный процесс в Йемене, международное сообщество должно сохранять единство вокруг согласованных подходов к прекращению конфликта.По его словам, "пятерка" постоянных членов СБ ООН должна сохранять единство в вопросах йеменского урегулирования, это будет конструктивным для достижения этих целей.Военные действия в Йемене между силами на стороне международно признанного правительства и захватившими власть на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" идут с 2014 года. В этом году мятежники усилили наступление на ряд стратегически важных провинций, которые еще находятся под контролем правительства, в частности последний бастион властей Йемена на севере - провинцию Мариб.
https://ria.ru/20210527/yemen-1734419239.html
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в мире, йемен, совет безопасности оон, мариб (мухафаза), ансар алла, россия
03:43 24.09.2021
 
Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией

Спецпосланник США по Йемену Лендеркинг назвал полезными контакты с Россией

© AFP 2021 / Ahmad Al BashaМальчик осматривает разрушенное здание после атаки на город Таиз в Йемене. Февраль 2016
Мальчик осматривает разрушенное здание после атаки на город Таиз в Йемене. Февраль 2016 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Al Basha
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НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Спецпосланник США по Йемену Тим Лендеркинг заявил РИА Новости, что поддерживает регулярные контакты с РФ и считает их полезными.
"Я поддерживаю регулярный диалог с Россией по Йемену, который нахожу очень полезным", - сказал Лендеркинг.
По его словам, для того чтобы ускорить мирный процесс в Йемене, международное сообщество должно сохранять единство вокруг согласованных подходов к прекращению конфликта.
"Прежде всего, есть только политическое решение, нет военного решения, также ООН или новый посланник ООН должны иметь безоговорочный доступ ко всем сторонам", - добавил он.
По его словам, "пятерка" постоянных членов СБ ООН должна сохранять единство в вопросах йеменского урегулирования, это будет конструктивным для достижения этих целей.
Военные действия в Йемене между силами на стороне международно признанного правительства и захватившими власть на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" идут с 2014 года. В этом году мятежники усилили наступление на ряд стратегически важных провинций, которые еще находятся под контролем правительства, в частности последний бастион властей Йемена на севере - провинцию Мариб.
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В миреЙеменСовет Безопасности ООНМариб (мухафаза)Ансар АллаРоссия
 
 
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