Выставка фотографии "Золотая черепаха" откроется в Новой Третьяковке
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Юбилейная XV Международная выставка фотографии дикой природы "Золотая черепаха" пройдет в Новой Третьяковке с 25 сентября по 31 октября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что в программе выставки – мастер-классы, лектории, кинопоказы, квесты.
"15 лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты. За это время в нем приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира — и сегодня лучшие из них представлены в залах Третьяковской галереи", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Уточняется, что для слабовидящих посетителей в проекте "Белая книга" представлены 200 3D-фотографий со специальным рельефом, который можно прочитать прикосновением пальцев.
"В этом году впервые открыта специальная выставка "Дикая природа Москвы", - добавляется в сообщении.