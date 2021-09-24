Выставка фотографии "Золотая черепаха" откроется в Новой Третьяковке

"15 лет творческий конкурс объединяет страны и людей, служит благородному делу популяризации природоохранных идей и экологического просвещения подрастающего поколения, демонстрирует красоту дикой природы, подчеркивая ценность и необходимость сохранения животного и растительного мира нашей планеты. За это время в нем приняли участие 155 тысяч работ профессиональных фотографов из 146 стран мира — и сегодня лучшие из них представлены в залах Третьяковской галереи", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.