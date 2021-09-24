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Шапка проекта Морская держава - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Морская держава
https://ria.ru/20210924/vystavka-1748989850.html
От Петра I до СССР: история морского флота России в одной выставке
От Петра I до СССР: история морского флота России в одной выставке - РИА Новости, 24.09.2021
От Петра I до СССР: история морского флота России в одной выставке
Модели кораблей и обмундирование Петра I, раритетные карты и иконы, а также фрагмент фок-мачты броненосца "Потемкин" – все это и многие другие интересные... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:00
2021-09-24T11:10
морская держава
исторический музей
петр i
россия
морская держава
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Модели кораблей и обмундирование Петра I, раритетные карты и иконы, а также фрагмент фок-мачты броненосца "Потемкин" – все это и многие другие интересные артефакты, связанные с историей российского морского флота и становлением нашей страны как морской державы, можно будет увидеть в ноябре на выставке в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве.Экспозиция будет приурочена к празднованию 300-летия Российской империи. Дата запуска выставки неслучайна: 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года после триумфального окончания Северной войны и заключения Ништадтского мирного договора Петр I получил титул императора Всероссийского. С этого момента и началась имперская страница в истории России."Российская империя просуществовала почти 200 лет и сыграла огромную роль в общемировом историческом развитии. Каждый экспонат выставки несет в себе информацию не только о структурной основе государства, но и является многогранным источником, раскрывающим отдельные исторические явления и события, происходившие в империи", – рассказали в пресс-службе музея.Личные вещиИменно с фигурой Петра связано становление России и как морской державы. Организаторы выставки не обошли вниманием эту немаловажную тему, поэтому среди экспонатов можно будет увидеть ряд артефактов, принадлежавших монарху или связанных с его деятельностью.Один из них – комплект обмундирования, принадлежавший первому российскому императору и создателю отечественного флота, положившему начало развитию морской мощи нашей страны. В нем Петр в статусе полковника лейб-гвардии Преображенского полка принимал участие в Полтавской битве в 1709 году. Посетители выставки смогут увидеть кафтан из сукна с позументом (золотой оторочкой. – Прим.ред.), шелковый шарф длиной более 2 метров, портупею, шпаги и нагрудный горжет монаршей особы. Последний выполнен из позолоченной латуни с эмалевыми накладками с изображением распятого святого Андрея Первозванного под царской короной."Орден Святого апостола Андрея Первозванного основан Петром I в 1698 году сразу после возвращения из заграничного путешествия. Петр Алексеевич стал шестым кавалером ордена, будучи бомбардиром роты в мае 1703 года за взятие в бою двух шведских кораблей в устье Невы. Комплект хранился долгое время в музее Преображенского полка, прежде чем попасть в ГИМ", – уточнили в пресс-службе музея.Божье провидение"Морскую" тематику на выставке дополняют различные модели кораблей, связанные с ключевыми событиями и символами отечественного флота. Например, бронзовая модель ботика Петра I– это маленькое судно считается первым в российской флотилии. На нем будущий император обучался основам мореплавания, а впоследствии перенес свое увлечение в управление государством и решил задачу выхода России к морю.Экспонат изготовлен в 1820-х годах. На подставке можно увидеть гравировку с изображением двух островов с крепостями, соединенных в небе радугой, – это Стокгольм и Санкт-Петербург. Над ними авторы модели изобразили летящего голубя с оливковой ветвью в клюве, а на подставке разместили надписи: "Сей вожделенный вестник" и "Детская утеха принесла мужеский триумф".Другой экспонат – модель корабля "Гото Предестинация" ("Божье провидение"), служившего в Азовской флотилии. Сам корабль был построен русскими мастерами на Воронежской верфи по чертежам Петра I и спущен на воду в 1700 году. На его создание царь не жалел средств, оснастив его 58 пушками и шестью тяжеловесными якорями."Гото Предестинация" была произведением искусства. Корпус корабля был окрашен охристым цветом, крышки пушечных портов – огненно-красным. Вокруг щита, расположенного на корме, были изображены аллегорические фигуры амуров с дельфинами. Элементы декоративного убранства можно рассмотреть на модели, представленной на выставке", – отметили в пресс-службе музея.Историки рассказали, что к спуску "Гото Предестинации" в Воронеж из Голландии прибыл гравер и издатель Адриан Шхонебек, чтобы зарисовать корабль, а через год он выгравировал карту в память о первом морском плавании Азовской флотилии, которое состоялось в августе 1699 года. Интересно, что в надписи на картуше карты Петр впервые объявляется императором – еще до официального провозглашения России империей. Эту карту также представят на выставке.С историей Азовской флотилии связан еще ряд экспонатов, в том числе икона с изображением Святителя Митрофана Воронежского, который не только называл царскую власть данной Богом и требовал соответствующего отношения к фигуре самодержца от народа, но и оказывал активную поддержку Петру I в строительстве флота в Воронеже, а также жертвовал крупные суммы на кораблестроение. В экспозиции также будет представлена часть надгробной пелены Митрофана Воронежского, причисленного к лику святых в XIX веке.Часть революцииИстория российского флота не ограничивается только эпохой Петра I. На выставке нашлось место и артефактам насыщенного и противоречивого XX века, в том числе раритетному фрагменту фок-мачты весом 400 килограммом одного из флагманов военного флота России – броненосца "Потемкин".Корабль был заложен 28 сентября 1898 года на верфи Николаева. На "Потемкине" впервые были использованы централизованное управление артиллерийским огнем (из центрального поста, расположенного в боевой рубке) и котлы для жидкого топлива. 26 сентября 1900 года броненосец "Князь Потемкин-Таврический" был спущен на воду. Его экипаж состоял из 731 человека, в том числе 26 офицеров.В 1905 году на корабле произошло восстание матросов, приведшее к углублению революционных процессов в России, позднее ставшее сюжетом легендарного фильма Сергея Эйзенштейна. В 1917 году броненосец вошел в состав Красного Черноморского флота.В советское время фок-мачту "Потемкина" разрезали на несколько частей, которые передали в музеи. Как она выглядела целиком, а также полноценную модель корабля можно будет увидеть на выставке в Государственном историческом музее.
https://ria.ru/20210831/smolensk-1746520861.html
https://ria.ru/20210905/korabli-1748644765.html
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исторический музей, петр i, россия, морская держава
10:00 24.09.2021 (обновлено: 11:10 24.09.2021)
 

От Петра I до СССР: история морского флота России в одной выставке

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный Исторический музей
Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Модели кораблей и обмундирование Петра I, раритетные карты и иконы, а также фрагмент фок-мачты броненосца "Потемкин" – все это и многие другие интересные артефакты, связанные с историей российского морского флота и становлением нашей страны как морской державы, можно будет увидеть в ноябре на выставке в Государственном историческом музее (ГИМ) в Москве.
Экспозиция будет приурочена к празднованию 300-летия Российской империи. Дата запуска выставки неслучайна: 2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года после триумфального окончания Северной войны и заключения Ништадтского мирного договора Петр I получил титул императора Всероссийского. С этого момента и началась имперская страница в истории России.
"Российская империя просуществовала почти 200 лет и сыграла огромную роль в общемировом историческом развитии. Каждый экспонат выставки несет в себе информацию не только о структурной основе государства, но и является многогранным источником, раскрывающим отдельные исторические явления и события, происходившие в империи", – рассказали в пресс-службе музея.
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Личные вещи

Именно с фигурой Петра связано становление России и как морской державы. Организаторы выставки не обошли вниманием эту немаловажную тему, поэтому среди экспонатов можно будет увидеть ряд артефактов, принадлежавших монарху или связанных с его деятельностью.
Один из них – комплект обмундирования, принадлежавший первому российскому императору и создателю отечественного флота, положившему начало развитию морской мощи нашей страны. В нем Петр в статусе полковника лейб-гвардии Преображенского полка принимал участие в Полтавской битве в 1709 году. Посетители выставки смогут увидеть кафтан из сукна с позументом (золотой оторочкой. – Прим.ред.), шелковый шарф длиной более 2 метров, портупею, шпаги и нагрудный горжет монаршей особы. Последний выполнен из позолоченной латуни с эмалевыми накладками с изображением распятого святого Андрея Первозванного под царской короной.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяКомплект обмундирования Петра I
Комплект обмундирования Петра I
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
Комплект обмундирования Петра I
"Орден Святого апостола Андрея Первозванного основан Петром I в 1698 году сразу после возвращения из заграничного путешествия. Петр Алексеевич стал шестым кавалером ордена, будучи бомбардиром роты в мае 1703 года за взятие в бою двух шведских кораблей в устье Невы. Комплект хранился долгое время в музее Преображенского полка, прежде чем попасть в ГИМ", – уточнили в пресс-службе музея.

Божье провидение

"Морскую" тематику на выставке дополняют различные модели кораблей, связанные с ключевыми событиями и символами отечественного флота. Например, бронзовая модель ботика Петра I– это маленькое судно считается первым в российской флотилии. На нем будущий император обучался основам мореплавания, а впоследствии перенес свое увлечение в управление государством и решил задачу выхода России к морю.
Экспонат изготовлен в 1820-х годах. На подставке можно увидеть гравировку с изображением двух островов с крепостями, соединенных в небе радугой, – это Стокгольм и Санкт-Петербург. Над ними авторы модели изобразили летящего голубя с оливковой ветвью в клюве, а на подставке разместили надписи: "Сей вожделенный вестник" и "Детская утеха принесла мужеский триумф".
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяМодель ботика Петра I
Модель ботика Петра I
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
Модель ботика Петра I
Другой экспонат – модель корабля "Гото Предестинация" ("Божье провидение"), служившего в Азовской флотилии. Сам корабль был построен русскими мастерами на Воронежской верфи по чертежам Петра I и спущен на воду в 1700 году. На его создание царь не жалел средств, оснастив его 58 пушками и шестью тяжеловесными якорями.
"Гото Предестинация" была произведением искусства. Корпус корабля был окрашен охристым цветом, крышки пушечных портов – огненно-красным. Вокруг щита, расположенного на корме, были изображены аллегорические фигуры амуров с дельфинами. Элементы декоративного убранства можно рассмотреть на модели, представленной на выставке", – отметили в пресс-службе музея.
Историки рассказали, что к спуску "Гото Предестинации" в Воронеж из Голландии прибыл гравер и издатель Адриан Шхонебек, чтобы зарисовать корабль, а через год он выгравировал карту в память о первом морском плавании Азовской флотилии, которое состоялось в августе 1699 года. Интересно, что в надписи на картуше карты Петр впервые объявляется императором – еще до официального провозглашения России империей. Эту карту также представят на выставке.
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музеяМодель корабля "Готопредистинация"
Модель корабля Готопредистинация
© Фото предоставлено пресс-службой Государственного исторического музея
Модель корабля "Готопредистинация"
С историей Азовской флотилии связан еще ряд экспонатов, в том числе икона с изображением Святителя Митрофана Воронежского, который не только называл царскую власть данной Богом и требовал соответствующего отношения к фигуре самодержца от народа, но и оказывал активную поддержку Петру I в строительстве флота в Воронеже, а также жертвовал крупные суммы на кораблестроение. В экспозиции также будет представлена часть надгробной пелены Митрофана Воронежского, причисленного к лику святых в XIX веке.

Часть революции

История российского флота не ограничивается только эпохой Петра I. На выставке нашлось место и артефактам насыщенного и противоречивого XX века, в том числе раритетному фрагменту фок-мачты весом 400 килограммом одного из флагманов военного флота России – броненосца "Потемкин".
Корабль был заложен 28 сентября 1898 года на верфи Николаева. На "Потемкине" впервые были использованы централизованное управление артиллерийским огнем (из центрального поста, расположенного в боевой рубке) и котлы для жидкого топлива. 26 сентября 1900 года броненосец "Князь Потемкин-Таврический" был спущен на воду. Его экипаж состоял из 731 человека, в том числе 26 офицеров.
Экспозиция Калейдоскоп коллекций. Раритеты музейного собрания в Государственном музее современной истории России (ГЦМСИР)
5 сентября, 10:00Морская держава
Символы советской эпохи: о чем могут рассказать модели кораблей
В 1905 году на корабле произошло восстание матросов, приведшее к углублению революционных процессов в России, позднее ставшее сюжетом легендарного фильма Сергея Эйзенштейна. В 1917 году броненосец вошел в состав Красного Черноморского флота.
В советское время фок-мачту "Потемкина" разрезали на несколько частей, которые передали в музеи. Как она выглядела целиком, а также полноценную модель корабля можно будет увидеть на выставке в Государственном историческом музее.
 
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