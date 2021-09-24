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Жители Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий

Жители Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 24.09.2021

Жители Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий

Более 3 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа до 1 ноября получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает департамент... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:18

2021-09-24T14:18

2021-09-24T14:18

ханты-мансийский автономный округ

общество

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

социальные выплаты

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа до 1 ноября получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.Решение о выплате одобрило в пятницу правительство региона под председательством губернатора Натальи Комаровой."Принимаем решение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан к 30-летию со дня установления Дня памяти жертв политических репрессий", - приводит департамент слова главы региона.Отмечается, что размер выплаты составит 5 тысяч рублей, ее получат 3 077 человек, в том числе 2 812 реабилитированных лиц и 265 граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий. Все выплаты будет произведены до 1 ноября в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в Центре социальных выплат Югры на 31 октября текущего года.Как отметила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова, принятие правительством проекта распоряжения не потребует привлечения дополнительных финансовых средств из бюджета автономного округа.День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года.

https://ria.ru/20210918/yugra-1750677317.html

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ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, социальные выплаты, россия