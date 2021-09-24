Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20210924/vyplaty-1751632510.html
Жители Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий
Жители Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 24.09.2021
Жители Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий
Более 3 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа до 1 ноября получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает департамент... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:18
2021-09-24T14:18
ханты-мансийский автономный округ
общество
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
социальные выплаты
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152083/20/1520832091_0:90:1501:934_1920x0_80_0_0_f4cd5463150ca4dcf10f26a3774f4fac.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа до 1 ноября получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.Решение о выплате одобрило в пятницу правительство региона под председательством губернатора Натальи Комаровой."Принимаем решение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан к 30-летию со дня установления Дня памяти жертв политических репрессий", - приводит департамент слова главы региона.Отмечается, что размер выплаты составит 5 тысяч рублей, ее получат 3 077 человек, в том числе 2 812 реабилитированных лиц и 265 граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий. Все выплаты будет произведены до 1 ноября в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в Центре социальных выплат Югры на 31 октября текущего года.Как отметила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова, принятие правительством проекта распоряжения не потребует привлечения дополнительных финансовых средств из бюджета автономного округа.День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года.
https://ria.ru/20210918/yugra-1750677317.html
https://ria.ru/20210922/yugra-1751355171.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152083/20/1520832091_3:0:1336:1000_1920x0_80_0_0_11785e3f4ecbe677f68c3dbd1308f900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, социальные выплаты, россия
14:18 24.09.2021
 
Жители Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий

Более трех тысяч жителей Югры получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий

© РИА Новости / Руслан КривобокХанты-Мансийск
Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Более 3 тысяч жителей Ханты-Мансийского автономного округа до 1 ноября получат выплаты ко Дню памяти жертв политических репрессий, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.
Решение о выплате одобрило в пятницу правительство региона под председательством губернатора Натальи Комаровой.
Здание Дома правительства в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 14:39Ханты-Мансийский Автономный Округ
Глава Сургутского района Югры вручил детям-сиротам ключи от новых квартир
"Принимаем решение о предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан к 30-летию со дня установления Дня памяти жертв политических репрессий", - приводит департамент слова главы региона.
Отмечается, что размер выплаты составит 5 тысяч рублей, ее получат 3 077 человек, в том числе 2 812 реабилитированных лиц и 265 граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий. Все выплаты будет произведены до 1 ноября в беззаявительном порядке гражданам, состоящим на учете в Центре социальных выплат Югры на 31 октября текущего года.
Как отметила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова, принятие правительством проекта распоряжения не потребует привлечения дополнительных финансовых средств из бюджета автономного округа.
День памяти жертв политических репрессий отмечается в России 30 октября. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года.
Вид на гору Нер-Ойка. Приполярный Урал. Югра - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 18:30Ханты-Мансийский Автономный Округ
В Югре увеличат гранты на развитие производств до 15 миллионов рублей
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округсоциальные выплатыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния