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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/vybory-1751592087.html
Онлайн-выборы востребованы основной электоральной группой, заявили в ЦИК
Онлайн-выборы востребованы основной электоральной группой, заявили в ЦИК - РИА Новости, 24.09.2021
Онлайн-выборы востребованы основной электоральной группой, заявили в ЦИК
Российская система дистанционного электронного голосования на сегодняшний день востребована основной электоральной группой, заявил заместитель председателя ЦИК... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:50
2021-09-24T11:50
выборы в государственную думу
политика
севастополь
ростовская область
москва
госдума рф
цик рф
николай булаев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская система дистанционного электронного голосования на сегодняшний день востребована основной электоральной группой, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше", - сказал Булаев на заседании ЦИК РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф, цик рф, николай булаев
11:50 24.09.2021
 
Онлайн-выборы востребованы основной электоральной группой, заявили в ЦИК

Замглавы ЦИК Булаев: онлайн-голосование востребовано основной электоральной группой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская система дистанционного электронного голосования на сегодняшний день востребована основной электоральной группой, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Я считаю, что система электронного дистанционного голосования сегодня востребована, востребована основной электоральной группой, которая ждет, что же будет дальше", - сказал Булаев на заседании ЦИК РФ.
Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним проходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования в Информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:45Выборы в Государственную думу
В МГИК оценили проведение электронного голосования в Москве
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастопольРостовская областьМоскваГосдума РФЦИК РФНиколай Булаев
 
 
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