12:47 24.09.2021 (обновлено: 12:52 24.09.2021)
В школах Владивостока усилят меры безопасности после сообщения в соцсетях
В школах Владивостока усилят меры безопасности после сообщения о готовящемся преступлении
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в школах Владивостока после распространенной в соцсетях информации о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города, администрация направила заявление в правоохранительные органы, сообщает мэрия.
"В школах города усилят меры безопасности... В связи с информацией, появившейся в социальных сетях о готовящемся преступлении в школе Владивостока, администрация города направила заявление в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.
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В мэрии уточняют, что также направлены письма всем директорам школ "с требованием усилить охрану зданий".
"Меры безопасности в школах будут усилены. Родителей учеников просим сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле территории образовательных учреждений", - говорится в сообщении со ссылкой на городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования.
Ранее сообщалось, что меры безопасности усилили в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке после стрельбы в Пермском госуниверситете, на входах в здания вуза организован досмотр с ручными металлодетекторами и стационарными рамками.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а потом госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".