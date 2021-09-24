https://ria.ru/20210924/vladivostok-1751608460.html

В школах Владивостока усилят меры безопасности после сообщения в соцсетях

В школах Владивостока усилят меры безопасности после сообщения в соцсетях - РИА Новости, 24.09.2021

В школах Владивостока усилят меры безопасности после сообщения в соцсетях

Меры безопасности будут усилены в школах Владивостока после распространенной в соцсетях информации о готовящемся преступлении в одном из образовательных... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:47

2021-09-24T12:47

2021-09-24T12:52

владивосток

происшествия

дальневосточный федеральный университет

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Меры безопасности будут усилены в школах Владивостока после распространенной в соцсетях информации о готовящемся преступлении в одном из образовательных учреждений города, администрация направила заявление в правоохранительные органы, сообщает мэрия."В школах города усилят меры безопасности... В связи с информацией, появившейся в социальных сетях о готовящемся преступлении в школе Владивостока, администрация города направила заявление в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.В мэрии уточняют, что также направлены письма всем директорам школ "с требованием усилить охрану зданий"."Меры безопасности в школах будут усилены. Родителей учеников просим сообщать обо всех подозрительных сообщениях в социальных сетях, а также о незнакомых или подозрительных людях возле территории образовательных учреждений", - говорится в сообщении со ссылкой на городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования.Ранее сообщалось, что меры безопасности усилили в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке после стрельбы в Пермском госуниверситете, на входах в здания вуза организован досмотр с ручными металлодетекторами и стационарными рамками.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а потом госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

https://ria.ru/20210921/yakutsk-1751192782.html

https://ria.ru/20210924/ugrozy-1751585859.html

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владивосток

россия

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владивосток, происшествия, дальневосточный федеральный университет, россия