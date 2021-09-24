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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/vbrosy-1751620688.html
ЦИК держит на контроле расследование вбросов бюллетеней, заявила Памфилова
ЦИК держит на контроле расследование вбросов бюллетеней, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК держит на контроле расследование вбросов бюллетеней, заявила Памфилова
Российский Центризбирком держит на контроле расследование всех случаев вбросов бюллетеней на выборах 17-19 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:31
2021-09-24T13:31
выборы в государственную думу
политика
выборы
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком держит на контроле расследование всех случаев вбросов бюллетеней на выборах 17-19 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Наиболее тщательно еще будут исследованы правоохранительными органами причины вбросов бюллетеней, допущенные на избирательных участках в республиках Адыгея, Северная Осетия - Алания, Брянской, Ивановской, Кемеровской и Московской областях. Держим на контроле, все будем доводить до граждан и всех заинтересованных сторон по результатам этой реакции", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
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политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
13:31 24.09.2021
 
ЦИК держит на контроле расследование вбросов бюллетеней, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК держит на контроле расследование всех случаев вбросов бюллетеней на выборах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодведение итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва
Подведение итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российский Центризбирком держит на контроле расследование всех случаев вбросов бюллетеней на выборах 17-19 сентября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Наиболее тщательно еще будут исследованы правоохранительными органами причины вбросов бюллетеней, допущенные на избирательных участках в республиках Адыгея, Северная Осетия - Алания, Брянской, Ивановской, Кемеровской и Московской областях. Держим на контроле, все будем доводить до граждан и всех заинтересованных сторон по результатам этой реакции", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание Центральной избирательной комиссии РФ по общим результатам выборов в Госдуму 19 сентября 2021 года - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:56Выборы в Государственную думу
Итоги голосования в Госдуму полностью отменили на 16 участках
 
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