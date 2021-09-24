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Назван способ повысить эффективность вакцин
Ученые назвали способ повысить эффективность вакцин
Назван способ повысить эффективность вакцин
Поливитамины повышают иммуногенность вакцин, заявили ученые из Российского национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Результаты исследования РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:43
2021-09-24T16:43
медицина
наука
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поливитамины повышают иммуногенность вакцин, заявили ученые из Российского национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.Авторы работы проанализировали более шести тысяч научных публикаций о воздействии витаминов A, D, фолиевой кислоты, различных микроэлементов на эффективность прививок, в том числе от коронавируса. Выяснилось, что при приеме витамина А организм вырабатывает антитела в ответ на инфекцию: в частности, он положительно влияет на иммунногенность препаратов для профилактики гепатита В и полиомиелита. Биологически активные соединения из группы B, в свою очередь, необходимы для поддержания как энергетического обмена, так и клеточного роста.Также ученые обратили внимание на пользу параллельного приема витаминов: смесь групп А и D улучшает иммунный ответ на прививку БЦЖ у детей, а витамины D и B9 снижают риск воспалений после вакцинации от столбняка, коклюша и дифтерии.Следовательно, благодаря препаратам на основе поливитаминов можно предотвратить побочные эффекты вакцинации, повысить титры антител против бактериальных и вирусных патогенов и снизить тяжесть патологии при заражении.По мнению специалистов, ценность их исследования в том, что с помощью комплексного анализа всех научных работ можно найти наиболее актуальные работы по микроэлементам и вакцинации. Однако тема вакцинации, особенно от коронавируса, сейчас актуальна, поэтому вскоре медикам придется обновить результаты.
https://ria.ru/20210721/vitamin-1742148138.html
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медицина, наука, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье
16:43 24.09.2021
 
Назван способ повысить эффективность вакцин

Ученые из РНИМУ имени Пирогова нашли способ повысить эффективность вакцин

© Depositphotos / Diego CervoЖенщина принимает витамины
Женщина принимает витамины - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Depositphotos / Diego Cervo
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поливитамины повышают иммуногенность вакцин, заявили ученые из Российского национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.
Авторы работы проанализировали более шести тысяч научных публикаций о воздействии витаминов A, D, фолиевой кислоты, различных микроэлементов на эффективность прививок, в том числе от коронавируса. Выяснилось, что при приеме витамина А организм вырабатывает антитела в ответ на инфекцию: в частности, он положительно влияет на иммунногенность препаратов для профилактики гепатита В и полиомиелита. Биологически активные соединения из группы B, в свою очередь, необходимы для поддержания как энергетического обмена, так и клеточного роста.
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Следовательно, благодаря препаратам на основе поливитаминов можно предотвратить побочные эффекты вакцинации, повысить титры антител против бактериальных и вирусных патогенов и снизить тяжесть патологии при заражении.
По мнению специалистов, ценность их исследования в том, что с помощью комплексного анализа всех научных работ можно найти наиболее актуальные работы по микроэлементам и вакцинации. Однако тема вакцинации, особенно от коронавируса, сейчас актуальна, поэтому вскоре медикам придется обновить результаты.
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МедицинаНаукаРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаЗдоровье
 
 
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