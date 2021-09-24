https://ria.ru/20210924/vaktsiny-1751665004.html
Назван способ повысить эффективность вакцин
Ученые назвали способ повысить эффективность вакцин
Назван способ повысить эффективность вакцин
Поливитамины повышают иммуногенность вакцин, заявили ученые из Российского национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Результаты исследования РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:43
2021-09-24T16:43
2021-09-24T16:43
медицина
наука
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Поливитамины повышают иммуногенность вакцин, заявили ученые из Российского национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.Авторы работы проанализировали более шести тысяч научных публикаций о воздействии витаминов A, D, фолиевой кислоты, различных микроэлементов на эффективность прививок, в том числе от коронавируса. Выяснилось, что при приеме витамина А организм вырабатывает антитела в ответ на инфекцию: в частности, он положительно влияет на иммунногенность препаратов для профилактики гепатита В и полиомиелита. Биологически активные соединения из группы B, в свою очередь, необходимы для поддержания как энергетического обмена, так и клеточного роста.Также ученые обратили внимание на пользу параллельного приема витаминов: смесь групп А и D улучшает иммунный ответ на прививку БЦЖ у детей, а витамины D и B9 снижают риск воспалений после вакцинации от столбняка, коклюша и дифтерии.Следовательно, благодаря препаратам на основе поливитаминов можно предотвратить побочные эффекты вакцинации, повысить титры антител против бактериальных и вирусных патогенов и снизить тяжесть патологии при заражении.По мнению специалистов, ценность их исследования в том, что с помощью комплексного анализа всех научных работ можно найти наиболее актуальные работы по микроэлементам и вакцинации. Однако тема вакцинации, особенно от коронавируса, сейчас актуальна, поэтому вскоре медикам придется обновить результаты.
https://ria.ru/20210721/vitamin-1742148138.html
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743843374.html
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медицина, наука, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье
Назван способ повысить эффективность вакцин
Ученые из РНИМУ имени Пирогова нашли способ повысить эффективность вакцин
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости.
Поливитамины повышают иммуногенность вакцин, заявили ученые из Российского национального медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv
.
Авторы работы проанализировали более шести тысяч научных публикаций о воздействии витаминов A, D, фолиевой кислоты, различных микроэлементов на эффективность прививок, в том числе от коронавируса. Выяснилось, что при приеме витамина А организм вырабатывает антитела в ответ на инфекцию: в частности, он положительно влияет на иммунногенность препаратов для профилактики гепатита В и полиомиелита. Биологически активные соединения из группы B, в свою очередь, необходимы для поддержания как энергетического обмена, так и клеточного роста.
Также ученые обратили внимание на пользу параллельного приема витаминов: смесь групп А и D улучшает иммунный ответ на прививку БЦЖ у детей, а витамины D и B9 снижают риск воспалений после вакцинации от столбняка, коклюша и дифтерии.
Следовательно, благодаря препаратам на основе поливитаминов можно предотвратить побочные эффекты вакцинации, повысить титры антител против бактериальных и вирусных патогенов и снизить тяжесть патологии при заражении.
По мнению специалистов, ценность их исследования в том, что с помощью комплексного анализа всех научных работ можно найти наиболее актуальные работы по микроэлементам и вакцинации. Однако тема вакцинации, особенно от коронавируса, сейчас актуальна, поэтому вскоре медикам придется обновить результаты.