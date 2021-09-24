https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751660830.html

Гинцбург объяснил сложности с признанием "Спутника V" в Европе

Гинцбург объяснил сложности с признанием "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 24.09.2021

Гинцбург объяснил сложности с признанием "Спутника V" в Европе

Основные трудности в признании вакцины "Спутник V" на Западе связаны с борьбой за "большие средства" на международном рынке, считает директор НИЦ эпидемиологии... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:20

2021-09-24T16:20

2021-09-24T19:39

распространение коронавируса

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Основные трудности в признании вакцины "Спутник V" на Западе связаны с борьбой за "большие средства" на международном рынке, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург."Оборот этого <...> лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других <...> на планете Земля по понятным причинам. И основная сложность состоит в том, кому достанутся те дивиденды от использования нескольких вакцинных препаратов, которые сейчас применяются", — сказал он в прямом эфире Российского еврейского конгресса.Гинцбург отметил, что одобрение "Спутника V" открыло бы для экспортера — РФПИ — доступ к международным валютным фондам, из которых финансируется вакцинация в странах, которые не смогли разработать свой аналог или же не имеют денег для закупки.По его словам, размеры этих фондов исчисляются десятками миллиардов долларов.Переговоры, как предполагает директор института, продлятся еще "очень долго".Европейское агентство лекарственных средств (EMA) пока не признало ни одну из существующих российских вакцин от COVID-19, хотя некоторые страны отдельно применяли у себя "Спутник V". Сам препарат с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы. Представитель регулятора Марко Кавалери заявил, что конкретные даты регистрации озвучить пока не может, поскольку ЕМА требуется дополнительная информация. Российская сторона настаивает, что все необходимые документы уже предоставила.

https://ria.ru/20210615/sputnik-1737139413.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, вакцина "спутник v"