https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751640283.html

Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19

Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021

Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19

Индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare подписала соглашение о производстве своей вакцины от коронавируса ZyCoV-D с индийской компанией по... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:57

2021-09-24T14:57

2021-09-24T14:57

распространение коронавируса

в мире

индия

astrazeneca

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare подписала соглашение о производстве своей вакцины от коронавируса ZyCoV-D с индийской компанией по производству лекарств Shilpa Medicare.ZyCoV-D - первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса, использующая часть генетического материала самого вируса. Вакцина показала эффективность 66,6% против симптоматических случаев COVID и 100% при умеренном заболевании."Компания передаст технологию ZyCoV-D компании Shilpa Biologicals Pvt Ltd. В соответствии с соглашением Shilpa Biologicals Pvt Ltd будет отвечать за производство лекарственного вещества вакцины, в то время как компания отвечает за наполнение, упаковку, распространение и маркетинг вакцины на своих территориях сбыта", - говорится в сообщении Cadila Healthcare.Трехдозная вакцина ZyCoV-D стала пятой разрешенной в Индии и первой, которую можно применять для вакцинирования подростков старше 12 лет. Помимо ZyCoV-D в Индии одобрены местный вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, индийская Covaxin, российская вакцина "Спутник V" и американская вакцина, производимая компанией Moderna.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/koronavirus-1751571122.html

индия

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в мире, индия, astrazeneca , коронавирус covid-19