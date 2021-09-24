https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751640283.html
Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19
Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 24.09.2021
Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19
Индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare подписала соглашение о производстве своей вакцины от коронавируса ZyCoV-D с индийской компанией по... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:57
2021-09-24T14:57
2021-09-24T14:57
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare подписала соглашение о производстве своей вакцины от коронавируса ZyCoV-D с индийской компанией по производству лекарств Shilpa Medicare.ZyCoV-D - первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса, использующая часть генетического материала самого вируса. Вакцина показала эффективность 66,6% против симптоматических случаев COVID и 100% при умеренном заболевании."Компания передаст технологию ZyCoV-D компании Shilpa Biologicals Pvt Ltd. В соответствии с соглашением Shilpa Biologicals Pvt Ltd будет отвечать за производство лекарственного вещества вакцины, в то время как компания отвечает за наполнение, упаковку, распространение и маркетинг вакцины на своих территориях сбыта", - говорится в сообщении Cadila Healthcare.Трехдозная вакцина ZyCoV-D стала пятой разрешенной в Индии и первой, которую можно применять для вакцинирования подростков старше 12 лет. Помимо ZyCoV-D в Индии одобрены местный вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca под названием Covieshield, индийская Covaxin, российская вакцина "Спутник V" и американская вакцина, производимая компанией Moderna.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, astrazeneca , коронавирус covid-19
Индийская компания согласовала производство собственной вакцины от COVID-19
Индийская Cadila Healthcare согласовала производство собственной вакцины от COVID-19
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен – РИА Новости. Индийская фармацевтическая фирма Cadila Healthcare подписала соглашение о производстве своей вакцины от коронавируса ZyCoV-D с индийской компанией по производству лекарств Shilpa Medicare.
ZyCoV-D - первая в мире ДНК-вакцина против коронавируса, использующая часть генетического материала самого вируса. Вакцина показала эффективность 66,6% против симптоматических случаев COVID и 100% при умеренном заболевании.
"Компания передаст технологию ZyCoV-D компании Shilpa Biologicals Pvt Ltd. В соответствии с соглашением Shilpa Biologicals Pvt Ltd будет отвечать за производство лекарственного вещества вакцины, в то время как компания отвечает за наполнение, упаковку, распространение и маркетинг вакцины на своих территориях сбыта", - говорится в сообщении Cadila Healthcare.
Трехдозная вакцина ZyCoV-D стала пятой разрешенной в Индии
и первой, которую можно применять для вакцинирования подростков старше 12 лет. Помимо ZyCoV-D в Индии одобрены местный вариант "оксфордской" вакцины от AstraZeneca
под названием Covieshield, индийская Covaxin, российская вакцина "Спутник V" и американская вакцина, производимая компанией Moderna.