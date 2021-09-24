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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751563273.html
Миллионам американцев порекомендовали ввести третью дозу вакцины Pfizer
Миллионам американцев порекомендовали ввести третью дозу вакцины Pfizer - РИА Новости, 24.09.2021
Миллионам американцев порекомендовали ввести третью дозу вакцины Pfizer
Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски поддержала использование третьей дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer для... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:18
2021-09-24T09:18
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски поддержала использование третьей дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer для ряда категорий американцев, в основном пожилых людей и лиц из групп риска, в общей сложности укол смогут сделать миллионы жителей США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на решение регулятора.Ранее бустерную дозу вакцины одобрил экспертный совет CDC, она, по его заключению, должна быть предназначена для людей от 65 лет и старше и для лиц с ослабленным иммунитетом.Однако Валенски не до конца согласилась с мнением экспертов. Они проголосовали против вакцинации бустером людей в возрасте от 18 до 64 лет и тех, чья работа может быть связана с риском заражения, а директор регулятора вернула эти рекомендации. Регулятор решил охватить больше категорий населения прививкой.В частности, категория лиц в возрасте 65 лет и старше сохраняется, к ней же относятся пациенты в местах долгосрочного ухода. Они должны пройти ревакцинацию не менее чем через шесть месяцев после первых прививок.Кроме того, бустерная доза рекомендована для людей в возрасте 50-64 лет с сопутствующими заболеваниями, вакцинация также должна пройти как минимум через полгода. Прививку могут сделать и люди в возрасте 18-49 лет, условие такое же - сопутствующие заболевания, промежуток, через который вакцинация возможна, установлен в шесть месяцев, но здесь учитываются "преимущества и риски в каждом отдельном случае".Также прививку смогут получить люди в возрасте 18-64 лет, которые подвергаются риску заражения и распространения коронавируса из-за условий работы. Условия получения бустерной дозы - не менее шести месяцев после первой серии прививок, но также на основе индивидуальных показателей."Я считаю, что мы можем наилучшим образом удовлетворить потребности общественного здравоохранения страны, предоставив бустерные дозы для пожилых людей, лиц, находящихся в учреждениях долгосрочного ухода, людей с сопутствующими заболеваниями, а также взрослых с высоким риском заболевания COVID-19 из-за профессиональных и институциональных условий", - приводит канал заявление директора CDC Валенски.Ранее в сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование бустерных доз вакцин от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет и других групп риска.
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в мире, сша, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
09:18 24.09.2021
 
Миллионам американцев порекомендовали ввести третью дозу вакцины Pfizer

Медрегулятор порекомендовал миллионам американцев ввести третью дозу вакцины Pfizer

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски поддержала использование третьей дозы вакцины от коронавируса компании Pfizer для ряда категорий американцев, в основном пожилых людей и лиц из групп риска, в общей сложности укол смогут сделать миллионы жителей США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на решение регулятора.
Ранее бустерную дозу вакцины одобрил экспертный совет CDC, она, по его заключению, должна быть предназначена для людей от 65 лет и старше и для лиц с ослабленным иммунитетом.
Однако Валенски не до конца согласилась с мнением экспертов. Они проголосовали против вакцинации бустером людей в возрасте от 18 до 64 лет и тех, чья работа может быть связана с риском заражения, а директор регулятора вернула эти рекомендации. Регулятор решил охватить больше категорий населения прививкой.
В частности, категория лиц в возрасте 65 лет и старше сохраняется, к ней же относятся пациенты в местах долгосрочного ухода. Они должны пройти ревакцинацию не менее чем через шесть месяцев после первых прививок.
Кроме того, бустерная доза рекомендована для людей в возрасте 50-64 лет с сопутствующими заболеваниями, вакцинация также должна пройти как минимум через полгода. Прививку могут сделать и люди в возрасте 18-49 лет, условие такое же - сопутствующие заболевания, промежуток, через который вакцинация возможна, установлен в шесть месяцев, но здесь учитываются "преимущества и риски в каждом отдельном случае".
Также прививку смогут получить люди в возрасте 18-64 лет, которые подвергаются риску заражения и распространения коронавируса из-за условий работы. Условия получения бустерной дозы - не менее шести месяцев после первой серии прививок, но также на основе индивидуальных показателей.
"Я считаю, что мы можем наилучшим образом удовлетворить потребности общественного здравоохранения страны, предоставив бустерные дозы для пожилых людей, лиц, находящихся в учреждениях долгосрочного ухода, людей с сопутствующими заболеваниями, а также взрослых с высоким риском заболевания COVID-19 из-за профессиональных и институциональных условий", - приводит канал заявление директора CDC Валенски.
Ранее в сентябре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило использование бустерных доз вакцин от COVID-19 Pfizer для людей старше 65 лет и других групп риска.
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