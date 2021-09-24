https://ria.ru/20210924/ugroza-1751593055.html
Информация об угрозе стрельбы в подмосковной школе не подтвердилась
Информация об угрозе стрельбы в подмосковной школе не подтвердилась - РИА Новости, 24.09.2021
Информация об угрозе стрельбы в подмосковной школе не подтвердилась
Информация о якобы готовящейся стрельбе в школе в подмосковной Балашихе не подтвердилась, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:54
2021-09-24T11:54
2021-09-24T11:55
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Информация о якобы готовящейся стрельбе в школе в подмосковной Балашихе не подтвердилась, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."В социальной сети "ВКонтакте" была распространена информация о якобы готовящейся стрельбе в школе №25 в Балашихе", - сказал собеседник агентства.По его словам, полиция начала оперативные мероприятия, "однако данная информация не подтвердилась". Кто и с какой целью распространил ложную информацию, выясняется.
https://ria.ru/20210923/tyumen-1751446142.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:54 24.09.2021 (обновлено: 11:55 24.09.2021)
Информация об угрозе стрельбы в подмосковной школе не подтвердилась
Источник: сообщение об угрозе стрельбы в школе в подмосковной Балашихе оказалось ложным