https://ria.ru/20210924/ugroza-1751593055.html

Информация об угрозе стрельбы в подмосковной школе не подтвердилась

Информация об угрозе стрельбы в подмосковной школе не подтвердилась - РИА Новости, 24.09.2021

Информация об угрозе стрельбы в подмосковной школе не подтвердилась

Информация о якобы готовящейся стрельбе в школе в подмосковной Балашихе не подтвердилась, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:54

2021-09-24T11:54

2021-09-24T11:55

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Информация о якобы готовящейся стрельбе в школе в подмосковной Балашихе не подтвердилась, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах."В социальной сети "ВКонтакте" была распространена информация о якобы готовящейся стрельбе в школе №25 в Балашихе", - сказал собеседник агентства.По его словам, полиция начала оперативные мероприятия, "однако данная информация не подтвердилась". Кто и с какой целью распространил ложную информацию, выясняется.

https://ria.ru/20210923/tyumen-1751446142.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, министерство внутренних дел рф (мвд россии)