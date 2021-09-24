https://ria.ru/20210924/ucheniya-1751670662.html

Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР

Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.09.2021

Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР

Украинские силовики привлекают резервистов из районов проведения военной операции в Донбассе для участия в военных учениях Украины и НАТО, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:02

2021-09-24T17:02

2021-09-24T17:02

в мире

украина

нато

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики привлекают резервистов из районов проведения военной операции в Донбассе для участия в военных учениях Украины и НАТО, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.На Украине с 22 сентября начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением подразделений ВСУ, военнослужащих и техники стран НАТО. Маневры с участием 12,5 тысячи человек, сил и средств авиации и ВМС пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в акваториях Черного и Азовского морей."Несмотря на то, что основная фаза учений будет проходить не вблизи границ Народных республик, хочу отметить, что в рамках маневров уже зафиксировано проведение сборовых мероприятий с резервистами на базе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в зоне ООС (операции объединённых сил в Донбассе - ред.)", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что, по имеющейся информации, в ходе сборов запланированы усиленные агитационные мероприятия по принуждению резервистов к подписанию контракта с дальнейшей их отправкой в другие соединения и воинские части в зоне конфликта в Донбассе."Проведенный анализ опубликованных в СМИ "Плана работы старшего посредника при ОКП (отдельном командном пункте - ред.) группировки Десантно–штурмовых войск" и "Плана наращивания обстановки", показал многоцелевой замысел проходящих учений, включающий в себя не только реагирование на обострение обстановки вблизи российской и белорусской границ, но и силовую стабилизацию ситуации внутри страны. Так, сегодня в зоне ответственности 25-й бригады в Донецкой области запланирована отработка вводной по силовому подавлению украинскими десантниками митингов, акций протеста населения, выступающего против преступлений и бесчинств украинской армии", - сказал представитель ведомства.По его данным, руководство и контроль за выполнением данной вводной будут осуществлять специалисты НАТО, имеющие подобного рода опыт по усмирению гражданских протестов в Ираке и Афганистане.

https://ria.ru/20210921/voyna-1751068605.html

https://ria.ru/20210916/ukraina-1750367580.html

https://ria.ru/20210916/voyna-1750349072.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр