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Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР
Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.09.2021
Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР
Украинские силовики привлекают резервистов из районов проведения военной операции в Донбассе для участия в военных учениях Украины и НАТО, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:02
2021-09-24T17:02
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики привлекают резервистов из районов проведения военной операции в Донбассе для участия в военных учениях Украины и НАТО, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.На Украине с 22 сентября начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением подразделений ВСУ, военнослужащих и техники стран НАТО. Маневры с участием 12,5 тысячи человек, сил и средств авиации и ВМС пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в акваториях Черного и Азовского морей."Несмотря на то, что основная фаза учений будет проходить не вблизи границ Народных республик, хочу отметить, что в рамках маневров уже зафиксировано проведение сборовых мероприятий с резервистами на базе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в зоне ООС (операции объединённых сил в Донбассе - ред.)", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что, по имеющейся информации, в ходе сборов запланированы усиленные агитационные мероприятия по принуждению резервистов к подписанию контракта с дальнейшей их отправкой в другие соединения и воинские части в зоне конфликта в Донбассе."Проведенный анализ опубликованных в СМИ "Плана работы старшего посредника при ОКП (отдельном командном пункте - ред.) группировки Десантно–штурмовых войск" и "Плана наращивания обстановки", показал многоцелевой замысел проходящих учений, включающий в себя не только реагирование на обострение обстановки вблизи российской и белорусской границ, но и силовую стабилизацию ситуации внутри страны. Так, сегодня в зоне ответственности 25-й бригады в Донецкой области запланирована отработка вводной по силовому подавлению украинскими десантниками митингов, акций протеста населения, выступающего против преступлений и бесчинств украинской армии", - сказал представитель ведомства.По его данным, руководство и контроль за выполнением данной вводной будут осуществлять специалисты НАТО, имеющие подобного рода опыт по усмирению гражданских протестов в Ираке и Афганистане.
https://ria.ru/20210921/voyna-1751068605.html
https://ria.ru/20210916/ukraina-1750367580.html
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украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
17:02 24.09.2021
 
Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: Киев набирает резервистов из Донбасса для учений Украины и НАТО

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Joint Forces Operation
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Украинские силовики привлекают резервистов из районов проведения военной операции в Донбассе для участия в военных учениях Украины и НАТО, заявил в пятницу журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
На Украине с 22 сентября начались стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2021" с привлечением подразделений ВСУ, военнослужащих и техники стран НАТО. Маневры с участием 12,5 тысячи человек, сил и средств авиации и ВМС пройдут на всех основных военных полигонах страны, а также в акваториях Черного и Азовского морей.
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"Несмотря на то, что основная фаза учений будет проходить не вблизи границ Народных республик, хочу отметить, что в рамках маневров уже зафиксировано проведение сборовых мероприятий с резервистами на базе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в зоне ООС (операции объединённых сил в Донбассе - ред.)", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что, по имеющейся информации, в ходе сборов запланированы усиленные агитационные мероприятия по принуждению резервистов к подписанию контракта с дальнейшей их отправкой в другие соединения и воинские части в зоне конфликта в Донбассе.
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"Проведенный анализ опубликованных в СМИ "Плана работы старшего посредника при ОКП (отдельном командном пункте - ред.) группировки Десантно–штурмовых войск" и "Плана наращивания обстановки", показал многоцелевой замысел проходящих учений, включающий в себя не только реагирование на обострение обстановки вблизи российской и белорусской границ, но и силовую стабилизацию ситуации внутри страны. Так, сегодня в зоне ответственности 25-й бригады в Донецкой области запланирована отработка вводной по силовому подавлению украинскими десантниками митингов, акций протеста населения, выступающего против преступлений и бесчинств украинской армии", - сказал представитель ведомства.
По его данным, руководство и контроль за выполнением данной вводной будут осуществлять специалисты НАТО, имеющие подобного рода опыт по усмирению гражданских протестов в Ираке и Афганистане.
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