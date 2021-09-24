10:54 24.09.2021 (обновлено: 10:56 24.09.2021)
В Архангельске пенсионер убил жену за то, что она не ночевала дома
В Архангельске пенсионер получил десять лет за убийство жены, якобы не ночевавшей дома
МУРМАНСК, 24 сен – РИА Новости. Суд в Архангельске признал 61-летнего мужчину виновным в убийстве 73-летней супруги, которая, по его словам, не готовила и не убирала дома, ругала его за пьянство, а также не ночевала дома, и приговорил к 10 годам в колонии строгого режима, сообщили в региональном СУСК РФ.
Как установили следователи, осужденный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес множественные удары руками по голове и телу 73-летней супруге. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась на месте преступления в результате полученной тупой травмы груди.
"В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что в последнее время между ним и супругой происходили ссоры, так как она перестала ему готовить и прибираться дома, а также высказывала претензии по поводу злоупотребления спиртными напитками. Во время очередной ссоры, припомнив, что жена не ночевала дома, он нанес ей несколько ударов руками по голове и телу", - пояснили в СК.
В процессе избиения мужчина заклеил жене рот скотчем, чтобы она перестала кричать. Через непродолжительное время она скончалась, а он позвонил в полицию. Прибывшим сотрудникам пояснил, что вернулся домой и обнаружил супругу без признаков жизни.
"Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.
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