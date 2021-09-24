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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210924/tver-1751580841.html
В Твери будет создан культурно-исторический кластер
В Твери будет создан культурно-исторический кластер - РИА Новости, 24.09.2021
В Твери будет создан культурно-исторический кластер
Культурно-исторический кластер будет создан в центре Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:04
2021-09-24T12:19
общество
тверь
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владимир мединский
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Культурно-исторический кластер будет создан в центре Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопросы его создания обсуждались на первом заседании межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в городе Твери, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл помощник президента РФ, руководитель группы Владимир Мединский."Хотел бы поблагодарить всех членов рабочей группы за оперативную работу по вопросам реализации этого проекта - уникального для нашего региона с многовековой историей", - отметил во время заседания глава Тверской области Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что формирование культурно-исторического кластера с возрождёнными уникальными памятниками отечественной культуры и архитектуры будет способствовать не только росту привлекательности Твери, но и воссозданию утраченной части национальной истории.Кластер должен объединить в единое пространство возрождённый Отроч монастырь, а также Императорский Путевой дворец, Речной вокзал, храмы, музейные, туристические, просветительские и образовательные учреждения.Как отметил Руденя, часть работ по сохранению и воссозданию объектов историко-культурного наследия в исторической части Твери уже проделала. Отреставрирован Императорский Путевой дворец, завершается воссоздание Спасо-Преображенского собора – главного духовного символа тверской земли. По словам Рудени, работа по возрождению уникальных исторических, архитектурных памятников, являющихся гордостью Тверской области, будет продолжена.На заседании рабочей группы определены ключевые направления работы по созданию кластера. При разработке проекта должно быть учтено мнение общественности, высококвалифицированных экспертов, учёных, отметили в пресс-службе.
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общество, тверь, тверская область, владимир мединский, игорь руденя, россия
11:04 24.09.2021 (обновлено: 12:19 24.09.2021)
 
В Твери будет создан культурно-исторический кластер

В Твери будет создан культурно-исторический кластер

© Depositphotos / Cad_wizardГород Тверь
Город Тверь - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Depositphotos / Cad_wizard
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ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Культурно-исторический кластер будет создан в центре Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопросы его создания обсуждались на первом заседании межведомственной рабочей группы по созданию культурно-исторического кластера в городе Твери, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл помощник президента РФ, руководитель группы Владимир Мединский.
"Хотел бы поблагодарить всех членов рабочей группы за оперативную работу по вопросам реализации этого проекта - уникального для нашего региона с многовековой историей", - отметил во время заседания глава Тверской области Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что формирование культурно-исторического кластера с возрождёнными уникальными памятниками отечественной культуры и архитектуры будет способствовать не только росту привлекательности Твери, но и воссозданию утраченной части национальной истории.
Кластер должен объединить в единое пространство возрождённый Отроч монастырь, а также Императорский Путевой дворец, Речной вокзал, храмы, музейные, туристические, просветительские и образовательные учреждения.
Как отметил Руденя, часть работ по сохранению и воссозданию объектов историко-культурного наследия в исторической части Твери уже проделала. Отреставрирован Императорский Путевой дворец, завершается воссоздание Спасо-Преображенского собора – главного духовного символа тверской земли. По словам Рудени, работа по возрождению уникальных исторических, архитектурных памятников, являющихся гордостью Тверской области, будет продолжена.
На заседании рабочей группы определены ключевые направления работы по созданию кластера. При разработке проекта должно быть учтено мнение общественности, высококвалифицированных экспертов, учёных, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьОбществоТверьТверская областьВладимир МединскийИгорь РуденяРоссия
 
 
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