https://ria.ru/20210924/turtsiya-1751653995.html
Россия оказалась на первом месте по турпотоку в Турцию
Россия оказалась на первом месте по турпотоку в Турцию - РИА Новости, 24.09.2021
Россия оказалась на первом месте по турпотоку в Турцию
Россия оказалась на первом месте по туристическому потоку в Турцию, почти каждый четвертый отдыхающий на курортах этой страны в августе был из России, сообщила... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:54
2021-09-24T18:54
2021-09-24T18:54
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Россия оказалась на первом месте по туристическому потоку в Турцию, почти каждый четвертый отдыхающий на курортах этой страны в августе был из России, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе."Доля россиян среди всех иностранцев, прибывших в эту страну в январе-августе, составляет 17,5 процентов. В августе в Турцию приехали 906 тысяч россиян, что на 12,2 процентов больше, чем в июле. В итоге почти каждый четвертый гость в Турции в последнем месяце лета был из России", – сказала Ломидзе.Как отмечает глава АТОР, по данным официальной статистики министерства культуры и туризма Турции за январь-август Турцию успели посетить почти 2,5 миллиона россиян. "Это на 218 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 49 процентов меньше, чем за восемь месяцев 2019, допандемийного года", – указала она.Второе место у Германии. С начала года из этой страны в Турцию приехали 1,8 миллиона туристов, на третьем месте – Украина с 1,5 миллионами гостей.
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турция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Россия оказалась на первом месте по турпотоку в Турцию
АТОР: почти каждый четвертый турист в Турции – россиянин
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Россия оказалась на первом месте по туристическому потоку в Турцию, почти каждый четвертый отдыхающий на курортах этой страны в августе был из России, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Доля россиян среди всех иностранцев, прибывших в эту страну в январе-августе, составляет 17,5 процентов. В августе в Турцию приехали 906 тысяч россиян, что на 12,2 процентов больше, чем в июле. В итоге почти каждый четвертый гость в Турции в последнем месяце лета был из России", – сказала Ломидзе.
Как отмечает глава АТОР, по данным официальной статистики министерства культуры и туризма Турции за январь-август Турцию успели посетить почти 2,5 миллиона россиян. "Это на 218 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 49 процентов меньше, чем за восемь месяцев 2019, допандемийного года", – указала она.
Второе место у Германии. С начала года из этой страны в Турцию приехали 1,8 миллиона туристов, на третьем месте – Украина с 1,5 миллионами гостей.