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В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму
В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму
ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:42
2021-09-24T12:42
2021-09-24T12:43
выборы в государственную думу
политика
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель – проведение конкурентных, честных, справедливых выборов", – заявил он.Также он добавил, что Центризбирком предпринимает те меры, которые считает необходимыми.
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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия
12:42 24.09.2021 (обновлено: 12:43 24.09.2021)
В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму
Пресс-секретарь Путина Песков: ЦИК действует жестко, чтобы выборы в России были честными