https://ria.ru/20210924/tsik-1751606564.html

В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму

В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021

В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму

ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:42

2021-09-24T12:42

2021-09-24T12:43

выборы в государственную думу

политика

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель – проведение конкурентных, честных, справедливых выборов", – заявил он.Также он добавил, что Центризбирком предпринимает те меры, которые считает необходимыми.

https://ria.ru/20210924/iski-1751593945.html

россия

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2021

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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия