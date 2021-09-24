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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/tsik-1751606564.html
В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму
В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму - РИА Новости, 24.09.2021
В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму
ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:42
2021-09-24T12:43
выборы в государственную думу
политика
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель – проведение конкурентных, честных, справедливых выборов", – заявил он.Также он добавил, что Центризбирком предпринимает те меры, которые считает необходимыми.
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политика, дмитрий песков, госдума рф, россия
12:42 24.09.2021 (обновлено: 12:43 24.09.2021)
 
В Кремле оценили работу ЦИК во время выборов в Госдуму

Пресс-секретарь Путина Песков: ЦИК действует жестко, чтобы выборы в России были честными

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодведение итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва
Подведение итогов выборов депутатов Госдумы восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК действует жестко и бескомпромиссно, чтобы выборы в России были честными, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Центризбирком выполняет свои функции жестко и бескомпромиссно, преследуя главную цель – проведение конкурентных, честных, справедливых выборов", – заявил он.
Также он добавил, что Центризбирком предпринимает те меры, которые считает необходимыми.
Экран в Центральной избирательной комиссии РФ с результатами выборов в Государственную Думу РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:57Выборы в Государственную думу
Московское отделение КПРФ подаст иски на итоги электронного голосования
 
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