https://ria.ru/20210924/tsentr-1751599949.html

В Подмосковье открылось уже более 240 образовательных центров "Точка роста"

В Подмосковье открылось уже более 240 образовательных центров "Точка роста" - РИА Новости, 24.09.2021

В Подмосковье открылось уже более 240 образовательных центров "Точка роста"

Более 120 новых образовательных центров "Точка роста", позволяющих детям даже из отдаленных территорий обучаться благодаря передовым технологиям, открылось в 40 РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:23

2021-09-24T12:23

2021-09-24T12:23

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 120 новых образовательных центров "Точка роста", позволяющих детям даже из отдаленных территорий обучаться благодаря передовым технологиям, открылось в 40 городских округах Подмосковья, число таких центров в регионе удвоилось, сообщает пресс-служба министерства образования области."В Подмосковье заработали еще 123 "Точки роста". Новые образовательные центры открылись в более чем 40 городских округах. Теперь в регионе 242 таких центра",– цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.По словам зампреда, главная задача центров – обеспечить равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места проживания ребят.По данным пресс-службы, "Точки роста" открываются в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20210617/obrazovanie-1737449860.html

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