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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210924/tsentr-1751599949.html
В Подмосковье открылось уже более 240 образовательных центров "Точка роста"
В Подмосковье открылось уже более 240 образовательных центров "Точка роста" - РИА Новости, 24.09.2021
В Подмосковье открылось уже более 240 образовательных центров "Точка роста"
Более 120 новых образовательных центров "Точка роста", позволяющих детям даже из отдаленных территорий обучаться благодаря передовым технологиям, открылось в 40 РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:23
2021-09-24T12:23
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 120 новых образовательных центров "Точка роста", позволяющих детям даже из отдаленных территорий обучаться благодаря передовым технологиям, открылось в 40 городских округах Подмосковья, число таких центров в регионе удвоилось, сообщает пресс-служба министерства образования области."В Подмосковье заработали еще 123 "Точки роста". Новые образовательные центры открылись в более чем 40 городских округах. Теперь в регионе 242 таких центра",– цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.По словам зампреда, главная задача центров – обеспечить равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места проживания ребят.По данным пресс-службы, "Точки роста" открываются в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".
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общество, московская область (подмосковье)
12:23 24.09.2021
 

В Подмосковье открылось уже более 240 образовательных центров "Точка роста"

© Depositphotos / amixstudioПодросток за компьютером
Подросток за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Depositphotos / amixstudio
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 120 новых образовательных центров "Точка роста", позволяющих детям даже из отдаленных территорий обучаться благодаря передовым технологиям, открылось в 40 городских округах Подмосковья, число таких центров в регионе удвоилось, сообщает пресс-служба министерства образования области.
Подмосковье заработали еще 123 "Точки роста". Новые образовательные центры открылись в более чем 40 городских округах. Теперь в регионе 242 таких центра",– цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.
По словам зампреда, главная задача центров – обеспечить равные условия для получения качественного образования вне зависимости от места проживания ребят.
"Это важный федеральный проект, он позволяет ребятам даже из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий: цифровых лабораторий по физике, химии и биологии, роботов-манипуляторов, конструкторов для программирования. До конца 2024 года мы откроем еще свыше 500 центров, таким образом во всех сельских школах появится "Точка роста",– сообщила Каклюгина.
По данным пресс-службы, "Точки роста" открываются в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".
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17 июня, 17:54Новости Подмосковья
Центры "Точка роста" появятся во всех сельских школах Подмосковья
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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