Губернатор Александр Никитин открыл новый цех на заводе "Милорем"
CC BY 4.0 / Администрация Тамбовской области / Губернатор Тамбовской области Александр Никитин открыл новый цех на заводе "Милорем"
ТАМБОВ, 24 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в пятницу принял участие в открытии нового цеха сборки-разборки тепловозов на Мичуринском локомотиворемонтном заводе "Милорем", который в эти дни отмечает 155-летие со дня основания, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Строительство цеха началось в январе 2020 года, окончательный ввод в строй планируется в январе-феврале 2022 года. Здесь планируется производить ремонт тепловозов серии М62. Запуск цеха позволит дополнительно выпускать из ремонта порядка 50-60 секций тепловозов в год и увеличить объем производства в стоимостном выражении на 500 миллионов рублей.
"Сегодня "Милорем" входит в пятерку самых крупных налогоплательщиков области. У предприятия есть заказы и есть возможности для выполнения этих заказов. С открытием нового цеха здесь появится 180 новых рабочих мест. Работает инвестиционный капитал: часть нового оборудования закуплено на Тамбовщине. Все это – свидетельство динамичного развития предприятия", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Глава региона также поблагодарил руководство ОАО "РЖД" за поддержку.
"Горжусь, что своей семьей я связан с этим предприятием – здесь трудились оба моих деда", - сказал Никитин.