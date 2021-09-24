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Губернатор Александр Никитин открыл новый цех на заводе "Милорем"

Губернатор Александр Никитин открыл новый цех на заводе "Милорем" - РИА Новости, 24.09.2021

Губернатор Александр Никитин открыл новый цех на заводе "Милорем"

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в пятницу принял участие в открытии нового цеха сборки-разборки тепловозов на Мичуринском... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:27

2021-09-24T19:27

2021-09-24T19:27

тамбовская область

тамбовская область

ржд

александр никитин

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ТАМБОВ, 24 сен - РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в пятницу принял участие в открытии нового цеха сборки-разборки тепловозов на Мичуринском локомотиворемонтном заводе "Милорем", который в эти дни отмечает 155-летие со дня основания, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Строительство цеха началось в январе 2020 года, окончательный ввод в строй планируется в январе-феврале 2022 года. Здесь планируется производить ремонт тепловозов серии М62. Запуск цеха позволит дополнительно выпускать из ремонта порядка 50-60 секций тепловозов в год и увеличить объем производства в стоимостном выражении на 500 миллионов рублей.Глава региона также поблагодарил руководство ОАО "РЖД" за поддержку."Горжусь, что своей семьей я связан с этим предприятием – здесь трудились оба моих деда", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20210921/natsproekty-1751206830.html

тамбовская область

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тамбовская область, ржд, александр никитин