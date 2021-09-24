Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/traty-1751600995.html
Траты по картам VIP-клиентов ПСБ выросли в I полугодии на 20%
Траты по картам VIP-клиентов ПСБ выросли в I полугодии на 20% - РИА Новости, 24.09.2021
Траты по картам VIP-клиентов ПСБ выросли в I полугодии на 20%
В первом полугодии 2021 года траты по картам VIP-клиентов ПСБ увеличились на 20% год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом кратно выросли... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:27
2021-09-24T12:27
новости компаний - экономика
промсвязьбанк
псб (банк псб)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577592850_0:0:2430:1367_1920x0_80_0_0_302a467457dc77bef58aaf33d91cf7bb.jpg
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В первом полугодии 2021 года траты по картам VIP-клиентов ПСБ увеличились на 20% год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом кратно выросли расходы на услуги туристических агентств, автосалоны и медицинские услуги.Как сообщает пресс-служба кредитной организации, за первые шесть месяцев 2021 года в категории "автодилеры и автомагазины" VIP-клиенты ПСБ увеличили расходы более чем в три раза, в категории "туристические агентства" – в три раза. Это обусловлено восстановлением популярности путешествий, в том числе - расширением маршрутов внутреннего туризма. Расходы на отдых за границей снизились незначительно. На медицинские услуги в первом полугодии VIP-клиенты потратили почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время траты в категории "больницы" сократились на 59%. Такая тенденция, считают в банке, говорит о том, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью, в первую очередь, профилактическим осмотрам и оздоравливающим процедурам, также выросли расходы на услуги медлабораторий. Изоляция и ограничительные меры, сформировавшие привычку россиян заказывать большинство товаров через интернет, в первом полугодии 2021 года повлияли на сокращение трат на офлайн-покупки продуктов (-29%) и бытовой техники (-21%). При этом сумма онлайн-заказа в каждой категории увеличилась примерно на 30%. Кроме того, расходы на онлайн-обучение и онлайн-развлечения увеличились за год на 35% и 20% соответственно. Однако если до пандемии этими услугами пользовались в основном люди до 45 лет, то сейчас более половины клиентов старшего поколения (60+) покупают подписки в онлайн-кинотеатрах, стриминговых сервисах."Мы наблюдаем, как под влиянием пандемии поменялся образ жизни состоятельных клиентов, появились новые ценности, привычки, увлечения. Топ-5 самых популярных торговых точек по объему расходов по-прежнему возглавляют супермаркеты и рестораны, на втором месте уверенно держатся магазины одежды и обуви. В этом году в пятерку лидеров вошли "товары для дома и ремонта". Также в этом году выросло число клиентов, пользующихся личными автомобилями для поездок на дальние расстояния, в том числе для путешествий по стране. Рейтинг покинула традиционно популярная у состоятельных клиентов категория "авиа и железнодорожные билеты", при этом все так же востребован сегмент "отели", - отмечает директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20210915/finansirovanie-1750211049.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577592850_0:0:2208:1656_1920x0_80_0_0_9efc5110b5ad5873c9d74e98419adb9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, промсвязьбанк, псб (банк псб)
12:27 24.09.2021
 

Траты по картам VIP-клиентов ПСБ выросли в I полугодии на 20%

© РИА Новости / Табылды КадырбековМужчина у банкомата
Мужчина у банкомата - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В первом полугодии 2021 года траты по картам VIP-клиентов ПСБ увеличились на 20% год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом кратно выросли расходы на услуги туристических агентств, автосалоны и медицинские услуги.
Как сообщает пресс-служба кредитной организации, за первые шесть месяцев 2021 года в категории "автодилеры и автомагазины" VIP-клиенты ПСБ увеличили расходы более чем в три раза, в категории "туристические агентства" – в три раза. Это обусловлено восстановлением популярности путешествий, в том числе - расширением маршрутов внутреннего туризма. Расходы на отдых за границей снизились незначительно.
На медицинские услуги в первом полугодии VIP-клиенты потратили почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время траты в категории "больницы" сократились на 59%. Такая тенденция, считают в банке, говорит о том, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью, в первую очередь, профилактическим осмотрам и оздоравливающим процедурам, также выросли расходы на услуги медлабораторий.
ПСБ
15 сентября, 17:59
ПСБ планирует наращивать финансирование российского ТЭКа
Изоляция и ограничительные меры, сформировавшие привычку россиян заказывать большинство товаров через интернет, в первом полугодии 2021 года повлияли на сокращение трат на офлайн-покупки продуктов (-29%) и бытовой техники (-21%). При этом сумма онлайн-заказа в каждой категории увеличилась примерно на 30%.
Кроме того, расходы на онлайн-обучение и онлайн-развлечения увеличились за год на 35% и 20% соответственно. Однако если до пандемии этими услугами пользовались в основном люди до 45 лет, то сейчас более половины клиентов старшего поколения (60+) покупают подписки в онлайн-кинотеатрах, стриминговых сервисах.
"Мы наблюдаем, как под влиянием пандемии поменялся образ жизни состоятельных клиентов, появились новые ценности, привычки, увлечения. Топ-5 самых популярных торговых точек по объему расходов по-прежнему возглавляют супермаркеты и рестораны, на втором месте уверенно держатся магазины одежды и обуви. В этом году в пятерку лидеров вошли "товары для дома и ремонта". Также в этом году выросло число клиентов, пользующихся личными автомобилями для поездок на дальние расстояния, в том числе для путешествий по стране. Рейтинг покинула традиционно популярная у состоятельных клиентов категория "авиа и железнодорожные билеты", при этом все так же востребован сегмент "отели", - отмечает директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов, слова которого приводит пресс-служба.
 
Новости компаний - ЭкономикаПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния