https://ria.ru/20210924/traty-1751600995.html

Траты по картам VIP-клиентов ПСБ выросли в I полугодии на 20%

Траты по картам VIP-клиентов ПСБ выросли в I полугодии на 20% - РИА Новости, 24.09.2021

Траты по картам VIP-клиентов ПСБ выросли в I полугодии на 20%

В первом полугодии 2021 года траты по картам VIP-клиентов ПСБ увеличились на 20% год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом кратно выросли... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:27

2021-09-24T12:27

2021-09-24T12:27

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. В первом полугодии 2021 года траты по картам VIP-клиентов ПСБ увеличились на 20% год по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом кратно выросли расходы на услуги туристических агентств, автосалоны и медицинские услуги.Как сообщает пресс-служба кредитной организации, за первые шесть месяцев 2021 года в категории "автодилеры и автомагазины" VIP-клиенты ПСБ увеличили расходы более чем в три раза, в категории "туристические агентства" – в три раза. Это обусловлено восстановлением популярности путешествий, в том числе - расширением маршрутов внутреннего туризма. Расходы на отдых за границей снизились незначительно. На медицинские услуги в первом полугодии VIP-клиенты потратили почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время траты в категории "больницы" сократились на 59%. Такая тенденция, считают в банке, говорит о том, что люди стали больше внимания уделять своему здоровью, в первую очередь, профилактическим осмотрам и оздоравливающим процедурам, также выросли расходы на услуги медлабораторий. Изоляция и ограничительные меры, сформировавшие привычку россиян заказывать большинство товаров через интернет, в первом полугодии 2021 года повлияли на сокращение трат на офлайн-покупки продуктов (-29%) и бытовой техники (-21%). При этом сумма онлайн-заказа в каждой категории увеличилась примерно на 30%. Кроме того, расходы на онлайн-обучение и онлайн-развлечения увеличились за год на 35% и 20% соответственно. Однако если до пандемии этими услугами пользовались в основном люди до 45 лет, то сейчас более половины клиентов старшего поколения (60+) покупают подписки в онлайн-кинотеатрах, стриминговых сервисах."Мы наблюдаем, как под влиянием пандемии поменялся образ жизни состоятельных клиентов, появились новые ценности, привычки, увлечения. Топ-5 самых популярных торговых точек по объему расходов по-прежнему возглавляют супермаркеты и рестораны, на втором месте уверенно держатся магазины одежды и обуви. В этом году в пятерку лидеров вошли "товары для дома и ремонта". Также в этом году выросло число клиентов, пользующихся личными автомобилями для поездок на дальние расстояния, в том числе для путешествий по стране. Рейтинг покинула традиционно популярная у состоятельных клиентов категория "авиа и железнодорожные билеты", при этом все так же востребован сегмент "отели", - отмечает директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20210915/finansirovanie-1750211049.html

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