https://ria.ru/20210924/tobolsk-1751593681.html

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый пассажирский рейс

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый пассажирский рейс - РИА Новости, 24.09.2021

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый пассажирский рейс

Первый Airbus А321 с пассажирами на борту приземлился в новом аэропорту "Ремезов" в Тобольске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:26

2021-09-24T14:26

2021-09-24T14:26

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тюменская область

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

airbus a320

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ТЮМЕНЬ, 24 сен - РИА Новости. Первый Airbus А321 с пассажирами на борту приземлился в новом аэропорту "Ремезов" в Тобольске, передает корреспондент РИА Новости.Пассажирами первого рейса из Москвы стали представители Росавиации, компаний-перевозчиков, Ростуризма и Ассоциации туроператоров, руководство компании "Сибур", УК "Аэропорты регионов" и журналисты.Регулярные пассажирские рейсы из тобольского аэропорта начнутся в октябре. Полеты будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.АК "Победа" планирует поставить первый рейс из Москвы в Тобольск 16 октября. Из Екатеринбурга первый самолёт ждут 21 октября.Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимического холдинга "Сибур" в партнерстве с Тюменской областью. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.

https://ria.ru/20210923/egipet-1751485859.html

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