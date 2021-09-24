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Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый пассажирский рейс
Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый пассажирский рейс - РИА Новости, 24.09.2021
Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый пассажирский рейс
Первый Airbus А321 с пассажирами на борту приземлился в новом аэропорту "Ремезов" в Тобольске, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:26
2021-09-24T14:26
2021-09-24T14:26
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ТЮМЕНЬ, 24 сен - РИА Новости. Первый Airbus А321 с пассажирами на борту приземлился в новом аэропорту "Ремезов" в Тобольске, передает корреспондент РИА Новости.Пассажирами первого рейса из Москвы стали представители Росавиации, компаний-перевозчиков, Ростуризма и Ассоциации туроператоров, руководство компании "Сибур", УК "Аэропорты регионов" и журналисты.Регулярные пассажирские рейсы из тобольского аэропорта начнутся в октябре. Полеты будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.АК "Победа" планирует поставить первый рейс из Москвы в Тобольск 16 октября. Из Екатеринбурга первый самолёт ждут 21 октября.Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимического холдинга "Сибур" в партнерстве с Тюменской областью. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.
https://ria.ru/20210923/egipet-1751485859.html
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аэропорт, тюменская область, тобольск, новосибирск, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320, федеральное агентство по туризму (ростуризм), sukhoi superjet, boeing 737, новости - туризм, аэропорты регионов
Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый пассажирский рейс
В новом аэропорту Тобольска приземлился первый Airbus A321
ТЮМЕНЬ, 24 сен - РИА Новости. Первый Airbus А321 с пассажирами на борту приземлился в новом аэропорту "Ремезов" в Тобольске, передает корреспондент РИА Новости.
Пассажирами первого рейса из Москвы стали представители Росавиации, компаний-перевозчиков, Ростуризма и Ассоциации туроператоров, руководство компании "Сибур", УК "Аэропорты регионов" и журналисты.
Регулярные пассажирские рейсы из тобольского аэропорта начнутся в октябре. Полеты будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.
АК "Победа" планирует поставить первый рейс из Москвы в Тобольск 16 октября. Из Екатеринбурга первый самолёт ждут 21 октября.
Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимического холдинга "Сибур" в партнерстве с Тюменской областью. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составит до 380 человек в час.