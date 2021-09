https://ria.ru/20210924/teletubbies-1751480663.html

Впервые за 20 лет Телепузики выпускают музыкальный альбом

Впервые за 20 лет Телепузики выпускают музыкальный альбом

2021-09-24

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Знаменитые Телепузики возвращаются! Четверка плюшевых инопланетян из одноименного британского сериала анонсировала дату первого музыкального альбома за 20 лет, сообщает Billboard. По информации издания, Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По выпустят на цифровых платформах полноформатный альбом под названием "Ready, Set, Go!" 15 октября. Это будет первый сборник Телепузиков после выхода "Teletubbies: The Album" в 1998 году. В феврале 1999 года альбом оказался в первой десятке чарта Billboard Kids Albums, заняв в нем шестое место. А песня "Teletubbies say "Eh-oh!" из него стала хитом и попала на первое место в официальном хит-параде синглов Великобритании.В Billboard также отмечают, что красочная плюшевая группа также разместит десять музыкальных клипов на своем YouTube-канале. Ролики будут выходить утром в субботу. Телепузики планируют уложиться до конца ноября. Первым станет видео на песню "Peek-a-Boo".В издании поясняют, что Телепузики решили вернуться в музыкальную индустрию, чтобы порадовать слушателей, которые последние полтора года сидят по домам из-за пандемии коронавируса. За это время и плюшевые герои с антеннами на головах обзавелись хобби. По данным Billboard, Тинки-Винки разработал линию красных сумок, Дипси стал уличным художником, Ляля теперь диджей и работает с крупным продюсером, а По ищет душевный покой. Сериал "Телепузики", созданный Энн Вуд и Эндрю Дэвенпортом, выходил на телеэкранах с 1997 по 2001 годы. Всего за это время было выпущено 365 эпизодов длительностью по 25-30 минут. В 2015 году шоу возродили. Новые серии публикуют на YouTube.

