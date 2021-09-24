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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/teletubbies-1751480663.html
Впервые за 20 лет Телепузики выпускают музыкальный альбом
Впервые за 20 лет Телепузики выпускают музыкальный альбом - РИА Новости, 24.09.2021
Впервые за 20 лет Телепузики выпускают музыкальный альбом
Знаменитые Телепузики возвращаются! Четверка плюшевых инопланетян из одноименного британского сериала анонсировала дату первого музыкального альбома за 20 лет,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T06:50
2021-09-24T06:56
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Знаменитые Телепузики возвращаются! Четверка плюшевых инопланетян из одноименного британского сериала анонсировала дату первого музыкального альбома за 20 лет, сообщает Billboard. По информации издания, Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По выпустят на цифровых платформах полноформатный альбом под названием "Ready, Set, Go!" 15 октября. Это будет первый сборник Телепузиков после выхода "Teletubbies: The Album" в 1998 году. В феврале 1999 года альбом оказался в первой десятке чарта Billboard Kids Albums, заняв в нем шестое место. А песня "Teletubbies say "Eh-oh!" из него стала хитом и попала на первое место в официальном хит-параде синглов Великобритании.В Billboard также отмечают, что красочная плюшевая группа также разместит десять музыкальных клипов на своем YouTube-канале. Ролики будут выходить утром в субботу. Телепузики планируют уложиться до конца ноября. Первым станет видео на песню "Peek-a-Boo".В издании поясняют, что Телепузики решили вернуться в музыкальную индустрию, чтобы порадовать слушателей, которые последние полтора года сидят по домам из-за пандемии коронавируса. За это время и плюшевые герои с антеннами на головах обзавелись хобби. По данным Billboard, Тинки-Винки разработал линию красных сумок, Дипси стал уличным художником, Ляля теперь диджей и работает с крупным продюсером, а По ищет душевный покой. Сериал "Телепузики", созданный Энн Вуд и Эндрю Дэвенпортом, выходил на телеэкранах с 1997 по 2001 годы. Всего за это время было выпущено 365 эпизодов длительностью по 25-30 минут. В 2015 году шоу возродили. Новые серии публикуют на YouTube.
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новости культуры, музыка, великобритания, youtube
06:50 24.09.2021 (обновлено: 06:56 24.09.2021)
 
Впервые за 20 лет Телепузики выпускают музыкальный альбом

Телепузики представят первый с 1998 года музыкальный альбом "Ready, Set, Go!" 15 октября

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Знаменитые Телепузики возвращаются! Четверка плюшевых инопланетян из одноименного британского сериала анонсировала дату первого музыкального альбома за 20 лет, сообщает Billboard.
По информации издания, Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По выпустят на цифровых платформах полноформатный альбом под названием "Ready, Set, Go!" 15 октября.
Это будет первый сборник Телепузиков после выхода "Teletubbies: The Album" в 1998 году. В феврале 1999 года альбом оказался в первой десятке чарта Billboard Kids Albums, заняв в нем шестое место. А песня "Teletubbies say "Eh-oh!" из него стала хитом и попала на первое место в официальном хит-параде синглов Великобритании.
В Billboard также отмечают, что красочная плюшевая группа также разместит десять музыкальных клипов на своем YouTube-канале. Ролики будут выходить утром в субботу. Телепузики планируют уложиться до конца ноября.
Первым станет видео на песню "Peek-a-Boo".
В издании поясняют, что Телепузики решили вернуться в музыкальную индустрию, чтобы порадовать слушателей, которые последние полтора года сидят по домам из-за пандемии коронавируса.
За это время и плюшевые герои с антеннами на головах обзавелись хобби. По данным Billboard, Тинки-Винки разработал линию красных сумок, Дипси стал уличным художником, Ляля теперь диджей и работает с крупным продюсером, а По ищет душевный покой.
Сериал "Телепузики", созданный Энн Вуд и Эндрю Дэвенпортом, выходил на телеэкранах с 1997 по 2001 годы. Всего за это время было выпущено 365 эпизодов длительностью по 25-30 минут. В 2015 году шоу возродили. Новые серии публикуют на YouTube.
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