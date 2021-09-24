https://ria.ru/20210924/tela-1751618961.html

В квартире на западе Москвы нашли тела двух курсантов полицейской академии

В квартире на западе Москвы нашли тела двух курсантов полицейской академии - РИА Новости, 24.09.2021

В квартире на западе Москвы нашли тела двух курсантов полицейской академии

В квартире на западе Москвы обнаружили тела девушки и молодого человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:25

2021-09-24T13:25

2021-09-24T15:24

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В квартире на западе Москвы обнаружили тела девушки и молодого человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова."В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено <...>. Проводится доследственная проверка", — сказала она.Назначена судебно-медицинская экспертиза.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что погибшие были курсантами академии МВД. Их нашел отец девушки на полу в ванной комнате. На месте происшествия наркотиков не обнаружено.

https://ria.ru/20210923/podmoskove-1751448399.html

https://ria.ru/20210922/ubiystvo-1751225880.html

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2021

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Полиция оцепила территорию возле дома, где обнаружили тела двух курсантов Полиция оцепила территорию возле дома, где обнаружили тела двух курсантов 2021-09-24T13:25 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия