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В квартире на западе Москвы нашли тела двух курсантов полицейской академии
В квартире на западе Москвы нашли тела двух курсантов полицейской академии - РИА Новости, 24.09.2021
В квартире на западе Москвы нашли тела двух курсантов полицейской академии
В квартире на западе Москвы обнаружили тела девушки и молодого человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:25
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происшествия
москва
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В квартире на западе Москвы обнаружили тела девушки и молодого человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова."В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено &lt;...&gt;. Проводится доследственная проверка", — сказала она.Назначена судебно-медицинская экспертиза.Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что погибшие были курсантами академии МВД. Их нашел отец девушки на полу в ванной комнате. На месте происшествия наркотиков не обнаружено.
https://ria.ru/20210923/podmoskove-1751448399.html
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Полиция оцепила территорию возле дома, где обнаружили тела двух курсантов
Полиция оцепила территорию возле дома, где обнаружили тела двух курсантов
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
13:25 24.09.2021 (обновлено: 15:24 24.09.2021)
 
В квартире на западе Москвы нашли тела двух курсантов полицейской академии

СК: тела двух курсантов полицейской академии нашли в квартире на западе Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В квартире на западе Москвы обнаружили тела девушки и молодого человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
"В ходе осмотра признаков насильственной смерти не обнаружено <...>. Проводится доследственная проверка", — сказала она.
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В Подмосковье в квартире нашли тела полицейского и девушки
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Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что погибшие были курсантами академии МВД. Их нашел отец девушки на полу в ванной комнате. На месте происшествия наркотиков не обнаружено.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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